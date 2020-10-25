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    Antalya'da üst geçitten atlayan genci otomobil ezdi

    Antalya'da üst geçitten atlayan Ozan S., otomobilin altında kalarak can verdi.
    • DHA
    • 25.10.2020 - 05:37
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    Antalya'da üst geçitten atlayan genci otomobil ezdi

     

    Antalya'da 21 yaşındaki Ozan S., henüz bilinmeyen nedenle Gazi Bulvarı'nda yer alan üst geçidin korkuluklarına çıktı. Ozan S.'yi görenler durumu polis ekiplerine bildirdi.

    ÜST GEÇİTTEN YOLA ATLADI, OTOMOBİL EZDİ

    Polis ve sağlık ekipleri bölgeye sevk edilirken, Ozan S. üst geçitten yola atladı. Bu sırada Y.C.Y.'nin kullandığı 07 AJS 501 plakalı otomobil, Ozan S.'nin üstünden geçti.

    Antalya da üst geçitten atlayan genci otomobil ezdi #1

    VURAN ARAÇ 500 METRE SONRA DURDURULDU

    Ozan S. yerde hareketsiz kalırken, Y.C.Y. yaklaşık 500 metre sonra otomobili durdurdu.

    Antalya da üst geçitten atlayan genci otomobil ezdi #2

    HAYATINI KAYBETTİ

    Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde Ozan S.'nin yaşamını yitirdiği belirlendi. Olay yeri ekiplerinin incelemesinin ardından Ozan S.’nin cansız bedeni Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

    Antalya da üst geçitten atlayan genci otomobil ezdi #3

    ARAÇ SÜRÜCÜSÜ ŞOKA GİRDİ

    Kazanın şokunu atlatamayan otomobil sürücüsü Y.C.Y. ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

    Antalya da üst geçitten atlayan genci otomobil ezdi #4

    Antalya da üst geçitten atlayan genci otomobil ezdi #5

    Antalya da üst geçitten atlayan genci otomobil ezdi #6

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