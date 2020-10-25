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- Antalya'da üst geçitten atlayan genci otomobil ezdi
Antalya'da üst geçitten atlayan genci otomobil ezdi
Antalya'da üst geçitten atlayan Ozan S., otomobilin altında kalarak can verdi.
- DHA
- 25.10.2020 - 05:37
Antalya'da 21 yaşındaki Ozan S., henüz bilinmeyen nedenle Gazi Bulvarı'nda yer alan üst geçidin korkuluklarına çıktı. Ozan S.'yi görenler durumu polis ekiplerine bildirdi.
ÜST GEÇİTTEN YOLA ATLADI, OTOMOBİL EZDİ
Polis ve sağlık ekipleri bölgeye sevk edilirken, Ozan S. üst geçitten yola atladı. Bu sırada Y.C.Y.'nin kullandığı 07 AJS 501 plakalı otomobil, Ozan S.'nin üstünden geçti.
VURAN ARAÇ 500 METRE SONRA DURDURULDU
Ozan S. yerde hareketsiz kalırken, Y.C.Y. yaklaşık 500 metre sonra otomobili durdurdu.
HAYATINI KAYBETTİ
Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde Ozan S.'nin yaşamını yitirdiği belirlendi. Olay yeri ekiplerinin incelemesinin ardından Ozan S.’nin cansız bedeni Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
ARAÇ SÜRÜCÜSÜ ŞOKA GİRDİ
Kazanın şokunu atlatamayan otomobil sürücüsü Y.C.Y. ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.