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Antalya'da üst üste iki gün eve giren hırsız tanıdık çıktı

Antalya'da üst üste iki gün eve giren hırsız tanıdık çıktı

Art arda iki gün Hüseyin Aktaş'ın evine girip hırsızlık yapan M.İ.'nin tanıdık olduğu ortaya çıktı. Şüpheli gözaltına alınırken hırsızın 400 bin TL değerinde eşya çaldığı belirtildi.