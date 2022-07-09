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    Antalya'da üst üste iki gün eve giren hırsız tanıdık çıktı

    Art arda iki gün Hüseyin Aktaş'ın evine girip hırsızlık yapan M.İ.'nin tanıdık olduğu ortaya çıktı. Şüpheli gözaltına alınırken hırsızın 400 bin TL değerinde eşya çaldığı belirtildi.
    • 09.07.2022 - 11:20
    • Güncelleme : 09.07.2022 - 12:05
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    Antalya'da üst üste iki gün eve giren hırsız tanıdık çıktı

    Antalya'nın Muratpaşa ilçesindeki Şehitler Caddesi'nde yaşayan 40 yaşındaki Hüseyin Aktaş'ın evine giren hırsız pes dedirtti.

    4 Temmuz'da kapıyı zorlayıp Aktaş'ın evine giren M.İ., takım elbiseler, ayakkabılar, bakır kablolar, tablet, müzik sistemleri ve antika plakları çalıp kaçtı.

    Estesi gün yeniden eve girdi

    Ardından 5 Temmuz günü yine aynı adrese gelen M.İ., bina dışındaki güvenlik kameralarını kırdıktan sonra temizlik görevlisi için evin önündeki duvarın boşluğuna bırakılan anahtarla eve girdi.

    Hırsız M.İ., 20 spot lamba, 1 müzik seti ile 1 mavi masanın yanı sıra evin önündeki süs havuzunu çalıp kaçtı.

    Antalya da üst üste iki gün eve giren hırsız tanıdık çıktı #1

    Hırsız tanıdık çıktı

    İş için il dışına çıkan Hüseyin Aktaş, aynı günün akşamında döndü. Evinin soyulduğunu gören Aktaş, polise şikayetçi oldu.

    Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen Aktaş, hırsızlık şüphelisinin eşkalinden, daha önceden tanıdığı M.İ. olduğunu gördü.

    Daha sonra M.İ.'nin oturduğu evi bulan Aktaş, emniyet güçlerini arayarak ihbarda bulundu.

    Antalya'da üst üste iki gün eve giren hırsız tanıdık çıktı VİDEO


    Şüpheli gözaltına alındı

    M.İ.'nin adresine giden polis ekipleri, şüpheliyi gözaltına aldı.

    Antalya da üst üste iki gün eve giren hırsız tanıdık çıktı #2

    "400 bin TL'lik zararım var"

    Hüseyin Aktaş, kamera görüntüsündeki eşkalinden şüphelinin M.İ. olduğunu gördüğünü belirterek, "Polise şikayetçi olduktan sonra, ertesi gün şüphelinin oturduğu evin yerini tespit ettim. Evin önünde çiçek suluyordu. Evimden çalınan bazı eşyaların da evin önünde olduğunu gördüm. Hemen polise bilgi verdim. Gelip, yakaladılar. Yaklaşık 400 bin TL'lik zararım var. Kendisinden şikayetçiyim. Eşyalarımı geriye istiyorum." dedi.

    Hırsız adliyeye sevk edilecek

    DHA'nın haberine göre; M.İ., emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilecek.

    Antalya da üst üste iki gün eve giren hırsız tanıdık çıktı #3

    Antalya da üst üste iki gün eve giren hırsız tanıdık çıktı #4


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