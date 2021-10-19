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    Antalya'da uygulama noktasından kaçan şüphelinin üzerinden eroin çıktı

    Antalya'da polisin uygulama noktasından kaçtıktan sonra kovalamacayla yakalanan şüphelinin üzerinden yarım kilo eroin ele geçirildi.
    • İHA
    • 19.10.2021 - 21:05
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    Antalya'da uygulama noktasından kaçan şüphelinin üzerinden eroin çıktı

    Öğle saatlerinde Antalya'nın Muratpaşa ilçesi Doğuyaka Mahallesi’nde uygulama yapan Motosikletli Polis Timleri, bir aracın kaçtığını fark edince peşine düştü.

    YARIM KİLO UYUŞTURUCU ÇIKTI

    Yaşanan kovalama sonucu, 1123 Sokak’ta durdurulan araçtaki B.E. isimli şüphelinin elindeki poşette 520 gram eroin maddesi ve uyuşturucu madde satışından elde edildiği düşünülen 235 TL ele geçirildi.

    YARALAMA VE HAKARET SUÇLARINDAN ARANDIĞI TESPİT EDİLDİ

    Şüphelinin yapılan sorgusunda basit yaralama ve hakaret suçlarından arandığı öğrenildi. Polis tarafından ekip otosuna alınan şüpheli, eroin maddesiyle birlikte Narkotik Suçlarla Şube Müdürlüğüne teslim edildi.

    Antalya da uygulama noktasından kaçan şüphelinin üzerinden eroin çıktı #1

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