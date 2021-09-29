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- Antalya'da uygunsuz fotoğraflarını paylaşan erkek arkadaşını bıçakladı
Antalya'da uygunsuz fotoğraflarını paylaşan erkek arkadaşını bıçakladı
- DHA
- 29.09.2021 - 14:55
- Güncelleme : 29.09.2021 - 15:03
Antalya’nın Muratpaşa ilçesi Kışla Mahallesi'nde yaşayan Hülya B. (36), bir süredir birliktelik yaşadığı E.B.'nin (41), birlikte çektikleri uygunsuz fotoğrafları, sosyal medyada paylaştığını gördü.
İki arasında, tartışma çıktı.
Tartışmanın ardından polise giden Hülya B., erkek arkadaşından şikayetçi olup, uzaklaştırma kararı aldırdı, fotoğrafların da kaldırılmasını sağladı.
UZAKLAŞTIRMA KARARINA SİNİRLENDİ, YENİDEN PAYLAŞTI
Uzaklaştırma kararına sinirlenen E.B., aynı fotoğrafları yeniden paylaştı.
Durumu fark eden Hülya B. ile E.B., telefonda tartıştı.
Tartışma sonrası eve gelip, yedek anahtarla içeri giren Hülya B., E.B.'yi bıçakla göğsünden ağır yaraladı.
FOTOĞRAFLARI SİLDİ, TUTUKLANDI
E.B., komşularının çağırdığı ambulansla götürüldüğü hastanede yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı.
Olay sonrası E.B.'nin telefonunda bulunan fotoğrafları silip kaçan Hülya B., polisin takibiyle yakalandı.
Emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edilen Hülya B., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.