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    Antalya'da uygunsuz fotoğraflarını paylaşan erkek arkadaşını bıçakladı

    36 yaşındaki kadın, uygunsuz fotoğraflarını sosyal medyada paylaşan erkek arkadaşını bıçakla göğsünden ağır yaraladı. Olayın ardından yakalanıp gözaltına alınan kadın, tutuklandı.
    • DHA
    • 29.09.2021 - 14:55
    • Güncelleme : 29.09.2021 - 15:03
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    Antalya'da uygunsuz fotoğraflarını paylaşan erkek arkadaşını bıçakladı

    Antalya’nın Muratpaşa ilçesi Kışla Mahallesi'nde yaşayan Hülya B. (36), bir süredir birliktelik yaşadığı E.B.'nin (41), birlikte çektikleri uygunsuz fotoğrafları, sosyal medyada paylaştığını gördü.

    İki arasında, tartışma çıktı.

    Tartışmanın ardından polise giden Hülya B., erkek arkadaşından şikayetçi olup, uzaklaştırma kararı aldırdı, fotoğrafların da kaldırılmasını sağladı.

    UZAKLAŞTIRMA KARARINA SİNİRLENDİ, YENİDEN PAYLAŞTI

    Uzaklaştırma kararına sinirlenen E.B., aynı fotoğrafları yeniden paylaştı.

    Durumu fark eden Hülya B. ile E.B., telefonda tartıştı.

    Tartışma sonrası eve gelip, yedek anahtarla içeri giren Hülya B., E.B.'yi bıçakla göğsünden ağır yaraladı.

    Antalya da uygunsuz fotoğraflarını paylaşan erkek arkadaşını bıçakladı #1

    FOTOĞRAFLARI SİLDİ, TUTUKLANDI

    E.B., komşularının çağırdığı ambulansla götürüldüğü hastanede yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı.

    Olay sonrası E.B.'nin telefonunda bulunan fotoğrafları silip kaçan Hülya B., polisin takibiyle yakalandı.

    Emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edilen Hülya B., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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