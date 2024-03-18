Antalya'da uyudu sandı... Gerçek sonradan ortaya çıktı Müstakil evde yalnız yaşayan 59 yaşındaki Mustafa İşlek'in, oğlu Ali İşlek tarafından yatağında cansız bedeni bulundu.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

İHA

Antalya'nın Kepez ilçesi Dumlupınar Bulvarı üzerinde bulunan müstakil evde tek başına yaşayan Mustafa İşlek'e oğlu Ali İşlek dün akşam geç saatlerde yemek getirdi.

Babasının uyuduğunu düşünen genç adam, diğer odaya geçerek uyudu ancak gerçek sabah saatlerinde ortaya çıktı

Sabah uyandığında ise babasının yemeğini yemediğini fark edince kontrol etmek istedi.

Babasını yatağında hareketsiz bulunca durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Öldüğü belirlendi

İhbarın ardından adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından kontrol edilen İşlek’in hayatını kaybettiği öğrenildi.

Cenaze, olay yeri ve savcının incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polisin olayla ilgili incelemesi devam ediyor.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)