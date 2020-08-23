Antalya'da uyuşturucu bağımlısı oğlu evini yaktı

Uyuşturucu komasına giren genç, ailesi ile birlikte yaşadığı evi yakmaya çalıştı. Kendisini cam parçalarıyla yaralayan gencin babası, 20 yıldır uyuşturucu ile mücadele ettiklerini söyledi.

Saat 14.00 sıralarında Antalya'nın Kepez ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi 6190 Sokak üzerindeki müstakil evde 35 yaşındaki U.T. uyuşturucu krizine girdi.

U.T., anne ve babasını dışarı çıkarttıktan sonra önce kardeşinin odasını kolonya dökerek yaktı, ardından da kendi odasına geçerek yakmaya çalıştı.

KENDİNİ KESİP POLİSİ TEHDİT ETTİ

Kırdığı cam parçalarıyla kendisini yaralayan U.T.'yi ikna çabaları sonuç vermedi. Bunun üzerine ihbarla eve gelen itfaiye ve polis ekipleri balyozla demir kapıyı kırarak içeri girdi. Elindeki cam parçaları ile polisleri de tehdit eden U.T., ekipler tarafından etkisiz hale getirildi.

"GELİN DE YAŞADIKLARIMIZI GÖRÜN"

İçerideki yangın büyümeden söndürülürken, U.T. evin damına çıkarılarak ambulans beklendi. Bu arada, baba Cengiz T., görüntü alan gazetecilere, "Allah rızası için gelin de yaşadıklarımızı görün. Ne olur sesimizi duyurun" diyerek eve aldı.

"ARTIK BAŞ EDEMİYORUZ"

Burada gazetecilere konuşan Cengiz T., "Şahıs benim oğlum. 20 yıldır biz bu uyuşturucu ile mücadele ediyoruz. Her gün harçlık veriyoruz. Veremediğimiz gün evden bir şey alıp götürüp satıyor. Bizi perişan etti. Borç bulup harçlık veriyoruz ki evden bir şey götürüp satmasın. Kendisi 35 yaşında ve artık baş edemiyoruz. Biz çok yorulduk. Devlet sahip çıkacaksa çıksın. Tükendik. Annesi şeker hastası" dedi.

"ANNESİ DE BENİM GİBİ CANINI ZOR KURTARDI"

Oğlunun sabah erken saatlerden itibaren evde huzursuzluk çıkardığını sözlerine ekleyen Cengiz T. konuşmasını, şöyle sürdürdü:

"Bize önce 'Telefon aç, burada bekleyenler dağılsın' dedi. Ama dışarıda kimse yoktu. Ben dışarıya çıkıp polisi aradım. Sonrasında annesini evden kovdu ve telefonunu kırdı. Annesi de benim gibi canını zor kurtardı. Sonrasında kapıyı kapatarak evi yakmaya başladı. Önce kardeşinin odasını kolonya dökerek yaktı. Sonra kendi odasına geçerek yakmaya çalıştı. Ben devletten yardım istiyorum. Onu alıp ne yapacaksa yapsınlar. Ya da bizi alıp başka bir yere götürsünler. Bu uyuşturucu madde nasıl bir şeyse yaptıklarından sonra hiçbir şey hatırlamıyor. Yoldan geçen arabalara saldırıyor."

POLİS NEZARETİNDE HASTANEYE KALDIRILDI

Uyuşturucu bağımlısı U.T. ambulansa alınarak polis nezaretinde hastaneye kaldırıldı.





























