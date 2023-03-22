Antalya'da uyuşturucu bir can daha aldı Muratpaşa'da iki transseksüel arkadaşıyla uyuşturucu kullandıktan sonra yatan İranlı, arkadaşları tarafından yatağında ölü bulundu.

DHA Antalya'nın Muratpaşa ilçesi Kışla Mahallesi 40 Sokak üzerinde bulunan 3 katlı apartmanın 2'nci katında meydana gelen olayda, İran vatandaşı 30 yaşındaki Shayan Rastegaran, iki transseksüel arkadaşıyla gece geç saatlere kadar eğlendi. Uyuşturucu madde kullanan Shayan Rastegaran'ın uyanmaması üzerine arkadaşları, öğle saatlerinde odaya girerek kontrol etti. Öldüğü belirlendi Rastegaran'ın hareketsiz yattığını gören arkadaşları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla adrese gelen sağlık çalışanları, Rastegaran'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yerine gelen polis ekipleri, arkadaşlarının ifadesine başvurdu. Yapılan araştırmada, Rastegaran'ın 6 yıl önce Türkiye'ye geldiği ve birçok kez araç kiraladığı öğrenildi.