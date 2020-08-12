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Antalya'da uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı
Polis ekiplerince düzenlenen operasyonda 58 paket eroin ile 300 gram esrar ele geçirilirken, olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.
- İHA
- 12.08.2020 - 15:17
Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Yeşildere Mahallesi'ndeki bir evde uyuşturucu satışının yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.
1 ŞÜPHELİ YAKALANDI
Harekete geçerek, adrese narkotik köpeğiyle birlikte operasyon düzenleyen ekipler, 58 paket eroin ve 300 gram esrar ele geçirdi. Operasyon kapsamında 1 şüpheli gözaltına alındı.
Öte yandan, baskın anı ise polis ekiplerinin kamerası tarafından kaydedildi.
Antalya'da uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı