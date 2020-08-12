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    Antalya'da uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı

    Polis ekiplerince düzenlenen operasyonda 58 paket eroin ile 300 gram esrar ele geçirilirken, olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.
    • İHA
    • 12.08.2020 - 15:17
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    Antalya'da uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı

    Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Yeşildere Mahallesi'ndeki bir evde uyuşturucu satışının yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

    1 ŞÜPHELİ YAKALANDI

    Harekete geçerek, adrese narkotik köpeğiyle birlikte operasyon düzenleyen ekipler, 58 paket eroin ve 300 gram esrar ele geçirdi. Operasyon kapsamında 1 şüpheli gözaltına alındı.

    Öte yandan, baskın anı ise polis ekiplerinin kamerası tarafından kaydedildi.

    Antalya'da uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı

    Antalya da uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı #1

    Antalya da uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı #2

    Antalya da uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı #3

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