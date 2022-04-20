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    Antalya’da uyuşturucu operasyonunda sahte dolarlar ele geçirildi

    Manavgat’ta yerli ve yabancı turistlere uyuşturucu satıldığı ihbarı üzerine yapılan operasyonla yakalanan E.Y., adliyeye sevk edildi. Yapılan aramalarda, 42 adet sahte 100 dolar ele geçirildi.
    • 20.04.2022 - 15:46
    • Güncelleme : 20.04.2022 - 16:44
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    Antalya’da uyuşturucu operasyonunda sahte dolarlar ele geçirildi

    Antalya’da uyuşturucu ile mücadele kapsamında yapılan çalışmalar kapsamında, jandarma ekipleri bazı kişiler tarafından turizm sezonunun başlaması ile yerli ve yabancı turistlere uyuşturucu satışı yapıldığı ihbarını aldı.

    12 ayrı suç kaydı bulunan E.Y. isimli bir şahsın, uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edildi.

    DHA’nın haberine göre; Antalya İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürlüğü Jandarma Asayiş Timi (JASAT) ve Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüphelinin Bahçelievler Mahallesi’ndeki evine baskın düzenlendi.

    Ele geçirilenler

    Evde yapılan aramada ele geçirilenler şöyle:

    42 sahte 100 dolarlık banknot, 5 parça halinde toplam 21 gram esrar, metamfetamin imalatında kullanılan ve ana etken madde olan 100 gram saf iyot, 48 uyuşturucu ve uyarıcı hap, 1 gram metamfetamin, uyuşturucu satışında kullanılan hassas terazi, uyuşturucu satışında kullanılan 13 boş ambalaj, 4 uyuşturucu madde kullanma aparatı, 9 mm 50 tabanca fişeği, ruhsatsız pompalı av tüfeği.

    Antalya’da uyuşturucu operasyonunda sahte dolarlar ele geçirildi ViDEO

    Adliyeye sevk edildi

    Gözaltına alınan E.Y. hakkında, uyuşturucu madde kullanma ve bulundurmak suçundan adli işlem yapıldı. E.Y., sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

    Antalya’da uyuşturucu operasyonunda sahte dolarlar ele geçirildi #1


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