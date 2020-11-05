- Haberler
- 3. Sayfa Haberleri
- Antalya'da uyuşturucu satıcılarına operasyon: 43 tutuklama
Antalya'da uyuşturucu satıcılarına operasyon: 43 tutuklama
Antalya'nın Manavgat ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 45 kişiden 43'ü tutuklandı.
- AA
- 05.11.2020 - 05:57
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kentte uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda, delil toplama çalışmalarının ardından harekete geçildi.
400 JANDARMA İLE "ÇELİK KAFES" OPERASYONU
İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mustafa Başoğlu'nun yönetiminde, 400 jandarma personelinin katılımıyla düzenlenen ve "çelik kafes" adı verilen hava destekli operasyonda, belirlenen adreslerde yapılan aramada, bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.
45 ŞÜPHELİDEN 43'Ü TUTUKLANDI
Operasyonda 45 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden biri, saklandığı yatağın bazasında yakalandı.
Zanlılar, jandarmadaki işlemlerinin ardından Manavgat Adliyesine sevk edildi.
Şüphelilerden 43'ü nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, 2'si ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.