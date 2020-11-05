Dolar
8.4331
0.1377%
Euro
9.9999
1.2156%
Altın
1928.54
1.2447%
Borsa
1183.2
1.3317%
G. Altın
522.486
1.2862%
Bitcoin
126649.9
6.9983%
EXEN Coin
12.32
-0.32%
16ºC
İstanbul
Çok bulutlu 16 C

    Antalya'da uyuşturucu satıcılarına operasyon: 43 tutuklama

    Antalya'nın Manavgat ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 45 kişiden 43'ü tutuklandı.
    • AA
    • 05.11.2020 - 05:57
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    Antalya'da uyuşturucu satıcılarına operasyon: 43 tutuklama

    İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kentte uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda, delil toplama çalışmalarının ardından harekete geçildi.

    400 JANDARMA İLE "ÇELİK KAFES" OPERASYONU

    İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mustafa Başoğlu'nun yönetiminde, 400 jandarma personelinin katılımıyla düzenlenen ve "çelik kafes" adı verilen hava destekli operasyonda, belirlenen adreslerde yapılan aramada, bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

    45 ŞÜPHELİDEN 43'Ü TUTUKLANDI

    Operasyonda 45 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden biri, saklandığı yatağın bazasında yakalandı.

    Zanlılar, jandarmadaki işlemlerinin ardından Manavgat Adliyesine sevk edildi.

    Şüphelilerden 43'ü nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, 2'si ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir