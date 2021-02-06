Jandarma operasyonunda uyuşturucu ile yakalanan şüpheli "İçiciyim" deyip, gazetecileri tehdit etti. "Bu işten beraat ederim sonu kötü olur" diyen şüpheli, adliyeye sevk edildi.

Antalya ve Manavgat Kumköy jandarma timleri, Manavgat’ta yabancılara uyuşturucu madde satıldığı istihbaratı üzerine harekete geçti.

Özbekistan uyruklu C.P. ve eşi D.S. ile U.T. isimli şüphelilerin yapılan fiziki takibi sonucu Antalya'dan getirdiği uyuşturucu maddeyi Ilıca Mahallesi’ndeki kaldıkları evde sakladıkları tespit edildi.

Eve operasyon yapan jandarma ekipleri 3 şüpheliyi gözaltına aldı.

SOBANIN İÇİNDEN ÇIKTI

Narkotik köpeği desteğiyle ev ve eklentilerinde yapılan aramada kömür sobasının içinde ve şeker kutularında 300 gram metamfetamin, 5 gram kubar esrar, 5 gram bonzai, 6×6 mm A4 kağıda emdirilmiş uyuşturucu, 13 adet sahte 50 dolar, 13 adet sahte 50 TL ve 1 adet tabanca ele geçirildi.

Olay ile ilgili olarak uyuşturucu madde imal ve ticareti, parada sahtecilik ve 6136 SKM suçundan işlem yapılmak üzere 3 şüpheli gözaltına alındı.

Antalya'da uyuşturucuyla yakalandı, gazetecileri tehdit etti VİDEO





TEHDİT ETTİ

1 gram kristal uyuşturucu yakalattığını, içici olduğunu iddia eden C.P., ve diğer iki şüpheli jandarmadaki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi.

Kumköy Jandarma Karakoluna bağlı ekipler tarafından Manavgat Adliyesine çıkarılan şüphelilerden C.P., görüntü alan basın mensuplarına “1 gram kristal var. İçiciyim zaten. Bu işten beraat edersem sonu kötü olur. Kilo ile yakalandılar gibi yalan yanlış şeyler yazmayın.” diyerek tehdit etti.