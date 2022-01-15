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    Antalya'da üzeri kirli yolcuyu bagajda taşımaya 1665 TL ceza

    Gazipaşa ilçesinde üzeri kirli olan işçi, patronu tarafından bagajda taşındı. İkilinin akraba olduğu öğrenilirken, patrona 1665 TL para cezası uygulandı.
    • DHA
    • 15.01.2022 - 16:01
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    Antalya'da üzeri kirli yolcuyu bagajda taşımaya 1665 TL ceza

    Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde inşaatlarda boya işi yapan işveren, otomobiliyle bulvardaki yapı marketin önünde durdu. Sürücü otomobilinden inerken, çalışanı ise bagajdan çıktı.

    TEKRAR BAGAJA BİNDİ

    Yapı marketten ayakkabı alıp çıkan kişi ve işçisi tekrar otomobile yöneldi. İşçi yine bagaja bindi. Bulvardaki bir kişi ise işçinin girdiği bagajın kapağını kapatmasına yardım etti.

    Antalya'da üzeri kirli yolcuyu bagajda taşımaya 1665 TL ceza VİDEO

    AKRABA OLDUKLARI ÖĞRENİLDİ

    Savcılık talimatıyla kamera kayıtlarını inceleyen Gazipaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, işveren ve işçiye ulaştı. Polis merkezinde ifadeleri alınan ve isimleri açıklanmayan bu kişilerin akraba olduğu belirtildi.

    1665 TL PARA CEZASI

    İşveren ile işçi ifadesinde şikayetçi olmadıklarını belirtti. İşverene Trafik Tescil Büro Amirliği tarafından araç dışında yolcu taşımaktan 1665 lira para cezası kesildi.

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    Antalya da üzeri kirli yolcuyu bagajda taşımaya 1665 TL ceza #9

    Antalya da üzeri kirli yolcuyu bagajda taşımaya 1665 TL ceza #10


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