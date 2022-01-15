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- Antalya'da üzeri kirli yolcuyu bagajda taşımaya 1665 TL ceza
Antalya'da üzeri kirli yolcuyu bagajda taşımaya 1665 TL ceza
- DHA
- 15.01.2022 - 16:01
Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde inşaatlarda boya işi yapan işveren, otomobiliyle bulvardaki yapı marketin önünde durdu. Sürücü otomobilinden inerken, çalışanı ise bagajdan çıktı.
TEKRAR BAGAJA BİNDİ
Yapı marketten ayakkabı alıp çıkan kişi ve işçisi tekrar otomobile yöneldi. İşçi yine bagaja bindi. Bulvardaki bir kişi ise işçinin girdiği bagajın kapağını kapatmasına yardım etti.
Antalya'da üzeri kirli yolcuyu bagajda taşımaya 1665 TL ceza VİDEO
AKRABA OLDUKLARI ÖĞRENİLDİ
Savcılık talimatıyla kamera kayıtlarını inceleyen Gazipaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, işveren ve işçiye ulaştı. Polis merkezinde ifadeleri alınan ve isimleri açıklanmayan bu kişilerin akraba olduğu belirtildi.
1665 TL PARA CEZASI
İşveren ile işçi ifadesinde şikayetçi olmadıklarını belirtti. İşverene Trafik Tescil Büro Amirliği tarafından araç dışında yolcu taşımaktan 1665 lira para cezası kesildi.