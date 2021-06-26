Antalya'da üzerine tente devrilen doktor, hayatını kaybetti

Alışveriş için gittiği zincir markette devrilen tentenin altında kalan anestezi uzmanı Özkan Görgülü'nün hayatını kaybettiği anlar kameraya yansıdı.

Saat 10.00 sıralarında Antalya'nın Konyaaltı ilçesi Siteler Mahallesi'nde bir zincir markete giden Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görevli anestezi uzmanı Özkan Görgülü, tam markete gireceği sırada devrilen tentenin altında kaldı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İhbarın ardından bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi.

TÜM ÇABALARA RAĞMEN KURTARILAMADI

Vatandaşlar tarafından tentenin altından çıkarılan Görgülü, kaldırıldığı hastanede doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Görgülü'nün cansız bedeni, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı.

14 ve 17 yaşında iki çocuk babası olduğu belirtilen Özkan Görgülü'nün eşi Vildan Görgülü'nün de aynı hastanede mikrobiyoloji uzmanı olarak görev yaptığı belirtildi.

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BAŞ SAĞLIĞI MESAJI YAYINLANDI

Bu arada, Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin web sayfası üzerinden baş sağlığı mesajı yayımlandı. Mesajda, "Hastanemiz anesteziyoloji ve reanimasyon uzmanlarından doktor Özkan Görgülü hakkın rahmetine kavuşmuştur. Merhuma Allah'tan rahmet, kederli ailesine baş sağlığı dileriz." denildi.

OLAY KAMERADA

Olay, ise güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, Özkan Görgülü'nün markete yöneldiği ve bu sırada tentenin devrilmesiyle altında kaldığı görüldü. Durumu fark eden vatandaşların yardıma koştuğu görüntülere yansıdı.





















