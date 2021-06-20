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- Antalya'da vatandaşlar 50 metrelik çukurdan yaralıları çıkardı
Antalya'da vatandaşlar 50 metrelik çukurdan yaralıları çıkardı
Adrasan tatil beldesinde meydana gelen kazada, 50 metrelik çukura yuvarlanan araçtaki yaralılar, vatandaşların oluşturduğu insan zinciri sayesinde yukarı çıkartıldı.
- İHA
- 20.06.2021 - 17:46
- Güncelleme : 20.06.2021 - 18:03
Antalya'nın Kumluca ilçesine bağlı Adrasan tatil beldesinde, 07 ALB 653 plakalı aracın sürücüsü A.B., karşıdan gelen araca yol vermek isterken, uçuruma yuvarlandı. Araçta bulunan 4 kişi yaralandı.
50 KİŞİLİK ZİNCİR
Yaralılara uçurumda ilk müdahale sağlık ekipleri tarafından yapıldı.
Sedyeye konulan yaralılar; jandarma, itfaiye, sağlık ekipleri ve vatandaşların oluşturduğu yaklaşık 50 kişilik insan zinciri ile yola çıkartılıp, ambulansa alındı.
Antalya'da vatandaşlar 50 metrelik çukurdan yaralıları çıkardı VİDEO
KURTARILAN YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI
Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından yaralılar ambulanslar ile Kumluca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenilirken, itfaiye ekipleri yuvarlanan aracı bulunduğu yerden çıkardı.