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    Antalya'da vatandaşlar 50 metrelik çukurdan yaralıları çıkardı

    Adrasan tatil beldesinde meydana gelen kazada, 50 metrelik çukura yuvarlanan araçtaki yaralılar, vatandaşların oluşturduğu insan zinciri sayesinde yukarı çıkartıldı.
    • İHA
    • 20.06.2021 - 17:46
    • Güncelleme : 20.06.2021 - 18:03
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    Antalya'da vatandaşlar 50 metrelik çukurdan yaralıları çıkardı

    Antalya'nın Kumluca ilçesine bağlı Adrasan tatil beldesinde, 07 ALB 653 plakalı aracın sürücüsü A.B., karşıdan gelen araca yol vermek isterken, uçuruma yuvarlandı. Araçta bulunan 4 kişi yaralandı.

    50 KİŞİLİK ZİNCİR

    Yaralılara uçurumda ilk müdahale sağlık ekipleri tarafından yapıldı.

    Sedyeye konulan yaralılar; jandarma, itfaiye, sağlık ekipleri ve vatandaşların oluşturduğu yaklaşık 50 kişilik insan zinciri ile yola çıkartılıp, ambulansa alındı.

    Antalya'da vatandaşlar 50 metrelik çukurdan yaralıları çıkardı VİDEO

    Antalya da vatandaşlar 50 metrelik çukurdan yaralıları çıkardı #1

    KURTARILAN YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

    Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından yaralılar ambulanslar ile Kumluca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

    Yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenilirken, itfaiye ekipleri yuvarlanan aracı bulunduğu yerden çıkardı.

    Antalya da vatandaşlar 50 metrelik çukurdan yaralıları çıkardı #2

    Antalya da vatandaşlar 50 metrelik çukurdan yaralıları çıkardı #3

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