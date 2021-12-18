Antalya’da vatandaşlar denize girip, sahile güneşledi

Türkiye’nin birçok ilinde kar yağışı sürerken turizm kenti Antalya’da dünyaca ünlü sahilde çekilen görüntüler yaz günlerini aratmadı.

Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde yaşanan yoğun kar yağışının ardından Meteoroloji Genel Müdürlüğü, ülke genelinde beklenen kar yağışı ile ilgili uyarılarda bulunmaya devam ediyor.

Turizm kenti Antalya’nın dünyaca ünlü Konyaaltı sahilinde ise çekilen görüntüler yaz günlerini aratmıyor.

Hava sıcaklığının 16 derece, deniz suyu sıcaklığını 19 derece ölçüldüğü kentte güneşli havayı ve hafta sonunu fırsat bilen yerli ve yabancı vatandaşlar sahile koştu.

BAZILARI YÜZDÜ, BAZILARI GÜNEŞLENMEYİ TERCİH ETTİ

Bazı vatandaşlar deniz suyunun da sıcak olmasını değerlendirerek yüzdü. Bazıları ise kitabını okuyarak güneşlenmeyi tercih etti. Birçok vatandaş ise sahilde yürüdüğü ve arkadaşları sohbet etti.

"GELMİŞKEN DENİZE GİRMEK İSTEDİM"

Denize giren vatandaşların görüntüsü yaz günlerini aratmadı. Antalya’ya Çorum’dan tatile gelerek denize giren Hasan Kalender, “Bugün günlerden 18 Aralık 2021. Antalya’ya gelmişken denize girmek istedim. Deniz suyu da gayet güzel. Çorum’da hava kar yağıyor. Çok soğuk. Burada Allah güzel yer vermiş. 4 mevsim yaşanabiliyor. Yükseklere çıkınca kar sahilde de denize giriliyor. Buraya geldiğin için çok mutluyum. Memlekete geri döneceğim” sözlerine yer verdi.

KAR, ÜLKE GENELİNDE ETKİSİNİ HİSSETİRMEYE BAŞLADI

Öte yandan yurdun birçok kesminde kar yağışı etkisini göstermeye başladı.

Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerini etkisi altına alan kar, İç Anadolu'da da başladı.

Kar yağışı nedeniyle şehirler beyaza bürünürken, ekiplerin yoğun kar mesaisi devam etti.