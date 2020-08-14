Antalya’da villa vurgununun boyutu 100 milyon lira

İzole tatil için villada konaklamak isteyenleri, internet sitelerini birebir kopyalayıp pazarlayan dolandırıcıların, sadece Kalkan bölgesindeki vurgununun 100 milyon lirayı bulduğu tahmin ediliyor.

Antalya'nın Kaş ilçesine bağlı Kalkan Mahallesi'ndeki ultra lüks villaları kiralayan şirketler, son aylarda internet sayfalarını birebir kopyalayıp hayali satış ve kiralama yapan dolandırıcıların hedefine girdi.

Turistik beldede dubleks, tripleks açık-kapalı havuzları bulunan 4 bin villayı kiralayan 125 şirket, dolandırıcıların web sayfalarını kopyalaması nedeniyle zor günler geçiriyor.

WEB SAYFALARININ KOPYALARINI YAPIYORLAR

Web sayfası üzerinden lüks statüsüne göre haftalığı 5 bin ile 30 bin lira arasında kiralanan villaları seçen, şirketlerin web sayfalarının kopyasını yapan dolandırıcılar, kendilerine ulaşan ve koronavirüs yüzünden izole tatil isteyenleri tuzağına düşürüyor.

PARA HESABA GEÇİNCE KAYBOLUYORLAR

Gerçek şirketlerin verdiği haftalık fiyatların yarı fiyatına, ilave olarak peşin ödemede ise yüzde 10 indirim yapan dolandırıcılar, para hesaplarına geçtikten sonra ortadan kayboluyor.

Kalkan Mahallesi'nde 5 yıldır villa turizmi yapan ve portföyünde 615 villa olan Mehmet Agah Canki, bölgede 4 bin civarında villanın haftalık kiralandığını söyledi.

Kalkan'da 125 firmanın bu işi yaptığını belirten Canki, bölgede villa kiralamak isteyen tatilcileri, “Kişiye değil, şirket hesabına ödeme yapın.” diye uyardı.

Canki, “Dolandırılanların tamamı, şahıs hesaplarına ödeme yapmış kişiler. TÜRSAB üyesi acente şirketlerinden kiralama yapılmalı.” dedi.

“2 BİNDEN FAZLA İNSAN MAĞDUR”

Villa kiralaması yapılan web sayfalarında, acenta sorgulaması yapılan linklerin adreslerine de dikkat edilmesi gerektiğini vurgulayan Canki, “Dolandırılanlardan ofise gelen 20 kişi oldu. Villa kiralayan her şirkete, bu kadar kişinin ulaştığını düşünürsek, 2 binden fazla insan mağdur. Bu da aşağı yukarı 100 milyon liralık vurgunu gösteriyor. Dolandırılan misafirler, hak aramakta geri duruyor. Utanıyorlar, bu durumun gizli kalmasını istiyorlar.” diye konuştu.

Koronavirüs sürecinde izole tatil amacıyla villa tatiline ilginin arttığını söyleyen Canki, “Bu durum villaların hızla dolmasına neden oldu. Villa bulamayanlar dolandırıcıların tuzağına düştü. Bir acentanın dolu dediği villanın başka yerde boş olması mümkün değil. En fazla indirim 1000 lira olur, 1500 lira olur. 5- 6 bin lira indirim yapılıyorsa, bu duruma şüpheli bakmak lazım.” şeklinde konuştu.

“FİYATI UCUZ OLDUĞU İÇİN ÇOK CAZİP GELİYOR”

5 yıldır hem Türkiye'den hem de dünyanın farklı ülkelerinden onlarca kişiye villa kiralayan ve elinde 800 ultra lüks villa portföyü olan turizmci Ahmet Serter ise dolandırıcılarla mücadele etmenin zor olduğunu belirterek, “Bu arkadaşlar, işi resmen çözmüşler.” dedi.

Serter, “Bizim bünyemizdeki 11 bin 950 lira olan villayı 8 bin liradan pazarlıyorlar. Vatandaşların dikkat etmesi gereken şey şu. Fiyatı ucuz olduğu için çok cazip geliyor, hemen kanabiliyor. Hatta dolandırıcılar bütün parayı ödersen yüzde 10 daha indirim alırsın diyor. Kazançlı olduğunuzu, ucuza kapattığınızı düşünüyorsunuz. Birçok misafir buraya geldi, hepsi yolda kaldı.” dedi.

“DEZENFEKTAN GİBİ SEKTÖRÜN SAHTESİ ÇIKTI”

“Biz burada hiçbir misafirimizin mağdur olmasını istemiyoruz çünkü bölgemizin adını lekeliyorlar.” diyen Serter, “Böyle olduğu zaman bu işin güvenilirliği kayboluyor” ifadelerini kullandı.

Serter, temmuz-ağustos döneminde bizzat şahit olduğu 300'ü aşkın dolandırıcılık olayının yaşandığını belirterek, “Bu üzücü. İnsanlar bir yıl çalışıp para biriktiriyor ve tatile çıkıyor. Böyle bir durumla karşı karşıyla gelince biz de üzülüyoruz. Yapabileceğimiz bir şey yok. Kiralama yapılan firmayı iyi sorgulayın. TÜRSAB belgesini, belediye ruhsatını, vergi levhasını iyi sorgulayın. Pandemiden dolayı zorlu süreçten geçtik. 5-10 gün tatil yapmak istediler ama burnundan getirdiler. Ucuz görülen sitelere kanmayın, sorgulayın. Villa sektöründe aşırı patlama oldu. Dezenfektan, şampuan gibi bu sektörün de sahtesi çıktı.” diye konuştu.