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    Antalya'da villada toplanıp, parti düzenlediler

    Koronavirüs salgınına rağmen partilerden vazgeçemeyen gençler, çektikleri görüntüleri sosyal medya hesaplarından paylaştı.
    • DHA
    • 18.12.2020 - 12:55
    • Güncelleme : 18.12.2020 - 13:58
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    Antalya'da villada toplanıp, parti düzenlediler

    Koronavirüs vakalarındaki artış ile İçişleri Bakanlığınca alınan tedbirler, gençleri durduramıyor.

    Antalyalı bir grup genç, dün akşam saatlerinde bir villada toplanarak sabaha kadar parti yaptı.

    MASKESİZ, MESAFESİZ PARTİ

    Sosyal mesafe ve maske kurallarının yok sayıldığı gecede partiye katılanlar birbirlerine sarılarak dans etti.

    O anları kayda alan gençler, 'Eğlence başlasın', 'Yapıyoruz bu dansı' ve 'Canınız çeksin' notlarıyla görüntüleri sosyal medya hesaplarından yayınladı.

    Antalya'da villada maskesiz, mesafesiz koronavirüs partisi

    POLİS HAREKETE GEÇTİ

    Tepki çeken görüntülerin ardından harekete geçen Antalya Emniyet Müdürlüğü ekipleri, parti düzenlenen villayı tespit ederek katılanları belirlemek için çalışma başlattı.

    Antalya da villada toplanıp, parti düzenlediler #1

    Antalya da villada toplanıp, parti düzenlediler #2

    Antalya da villada toplanıp, parti düzenlediler #3

    Antalya da villada toplanıp, parti düzenlediler #4

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