Antalya'da vincin demir ayağına çarpan motosiklet sürücüsü öldü

Motosiklet sürücüsü Murat Sungur, bayrak asmak için yola park eden vincin demir ayağına çarparak hayatını kaybetti.

Antalya'nın Muratpaşa ilçesi Sakıp Sabancı Bulvarı üzerinde, seyir halinde olan Murat Sungur’un (22) kullandığı motosiklet, Antalyaspor bayrağı asmaya gelen Nevzat B.'nin park ettiği vincin demir ayağına çarptı.

Motosiklet sürücüsü Sungur savrulurken, motosiklet ise devrilerek yaklaşık 100 metre sürüklendi.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Kazayı görenler durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Kısa sürede olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Sungur'un hayatını kaybettiğini belirledi.

Murat Sungur'un kullandığı motosikletin gidonu iki parçaya ayrılırken, kaskı ve ayakkabılarının ise yola savrulduğu görüldü.

Vincin sürücüsü Nevzat B., ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Savcının incelemesinin ardından Murat Sungur'un cansız bedeni, Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.













