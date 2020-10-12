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    Antalya'da virajı alamayan otomobil dükkana girdi

    Kepez ilçesinde virajı alamayan 19 yaşındaki otomobil sürücüsünün kullandığı otomobil önce duvara çarptı, daha sonra da dükkana girerek durabildi.
    • İHA
    • 12.10.2020 - 00:27
    • Güncelleme : 12.10.2020 - 00:27
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    Antalya'da virajı alamayan otomobil dükkana girdi

    Antalya’nın Kepez ilçesinde saat 22.00 sıralarında Şelale Caddesi’nde meydana gelen kazada, seyir halindeki Ünal K’nın (19) kullandığı 71 AAK 134 plakalı otomobil, virajı alamayıp direksiyon hakimiyetini kaybetti.

    İlk olarak caddede bulunan duvara çarpan sürücü, daha sonra da depo olarak kullanılan dükkana çarparak durabildi. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

    Antalya'da virajı alamayan otomobil dükkana girdi VİDEO

    HAYATİ TEHLİKESİ YOK

    Olay yerine gelen sağlık ekibi yaralıya ilk müdahaleyi yaparak, hastaneye götürdü. Ünal K’nın hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

    Kazada otomobil hurdaya dönerken dükkanın ise camları kırıldı, aynı zamanda içeride bulunan bazı eşyalar ise zarar gördü.

    Antalya da virajı alamayan otomobil dükkana girdi #1

    Antalya da virajı alamayan otomobil dükkana girdi #2

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