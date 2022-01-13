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    Antalya'da yaban domuzu avcıya saldırdı

    Korkuteli ilçesinde ava çıkan grubun içerisinden bir kişi, yaban domuzunun saldırısına uğradı. Elindeki silahı ile kendisini korumaya çalışan avcı, şans eseri domuzun elinden kurtuldu.
    • DHA
    • 13.01.2022 - 15:32
    • Güncelleme : 13.01.2022 - 15:41
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    Antalya'da yaban domuzu avcıya saldırdı

    Antalya'nın Korkuteli ilçesinde ava çıkan bir grup, vahşi yaban domuzuyla karşılaştı.

    DOMUZ AVCIYA SALDIRDI

    Domuzun saldırdığı bir avcı, elindeki silahını sopa gibi kullanarak kendisini korumaya çalıştı. Arkadaşları ise "Bak geliyor, senden tarafa geliyor" diye bağırarak uyaruda bulundu.

    Antalya'da yaban domuzu avcıya saldırdı VİDEO

    DOMUZUN ALTINDA KALDI

    Domuz ile burun buruna gelince tüfeğiyle ateş etmek yerine sopa gibi kullanıp kendini savunmaya çalışan avcı, hayvanın üzerine atlamasıyla yere yuvarlandı.

    "KENDİNİ KURTAR" UYARISI

    Arkadaşları avcıya, "Kendini kurtar kendini kurtar" diye bağırarak uyardı, sonrasında domuz ürkerek kaçtı.

    DOMUZ KAÇTI CAN KAYBI YAŞANMADI

    Diğer avcılar birbirlerine "Sıkma, sıkma" diye uyarıda bulundu. Ardından ise yaban domuzu kaçarak izini kaybettirdi.

    Antalya da yaban domuzu avcıya saldırdı #1

    Antalya da yaban domuzu avcıya saldırdı #2


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