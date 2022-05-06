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    Antalya'da yabancı uyruklu kadınlara zorla fuhuş yaptıran şahıs tutuklandı

    Antalya’nın Manavgat ilçesinde yabancı uyruklu kadınları iş bulma ve para kazanma vaadi ile ikna edip zorla fuhuş yaptıran şahıs yakalandı.
    • 06.05.2022 - 20:01
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    Antalya'da yabancı uyruklu kadınlara zorla fuhuş yaptıran şahıs tutuklandı

    Antalya İl Jandarma Komutanlığı Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Manavgat ilçesinde ikamet eden M.Ş.'nin turizm sektöründe iş bulma, rahat bir ortamda çalışma, çok para kazanma vaadiyle kandırdığı yabancı uyruklu kadınlara zorla fuhuş yaptırdığı bilgisi üzerine harekete geçti.

    Jandarma, Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları doğrultusunda düzenlenen operasyonla M.Ş.'nin evine baskın yaptı.

    Cezaevinin yolunu tuttu

    İHA'ya göre şüpheliye ait ev ve arabada yapılan aramada internet eskort sitesinde kullandığı cep telefonu ele geçirildi.

    Gözaltına alınan şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

    Antalya da yabancı uyruklu kadınlara zorla fuhuş yaptıran şahıs tutuklandı #1

    Antalya da yabancı uyruklu kadınlara zorla fuhuş yaptıran şahıs tutuklandı #2


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