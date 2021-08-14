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    Antalya’da yabancı uyruklu şahıslar arasında sopalı kavga

    Yabancı uyruklu şahıslar arasında kavga çıktı. Şahıslar birbirlerine sopalarla saldırdı.
    • İHA
    • 14.08.2021 - 13:01
    • Güncelleme : 14.08.2021 - 13:20
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    Antalya’da yabancı uyruklu şahıslar arasında sopalı kavga

    Antalya’nın Kepez ilçesine bağlı Göksu Mahallesi’nde, yabancı uyrukları şahısların yoğunlukta bulunduğu bölgede henüz belirlenemeyen bir nedenle kavga çıktı.

    Karşı karşıya gelen yaklaşık 20 kişilik grup, ellerindeki sopaları birbirine vurdu.

    KAMERAYA YANSIDI

    Bazı şahısların üzerinde tişört olmadığı görüldü. ,

    Birbirlerine bağırarak sopalarla vuran şahısların kavgası, saniye saniye cep telefonu kamerasına yansıdı.

    Antalya’da yabancı uyruklu şahıslar arasında sopalı kavga VİDEO

    Antalya’da yabancı uyruklu şahıslar arasında sopalı kavga #1

    Antalya’da yabancı uyruklu şahıslar arasında sopalı kavga #2

    Antalya’da yabancı uyruklu şahıslar arasında sopalı kavga #3

    Antalya’da yabancı uyruklu şahıslar arasında sopalı kavga #4

    Antalya’da yabancı uyruklu şahıslar arasında sopalı kavga #5

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