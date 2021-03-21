Hırsızlık için girdiği evdeki kadını öldürdükten sonra evi yakmaya çalışan şahıs, polis tarafından yakalandı. Polis, olayların benzerliği ile 3 yıl önce işlenen cinayeti aydınlattı.

Antalya’nın Elmalı ilçesi Kapmescit Mahallesi Avdanlar Sokak'ta meydana gelen hırsızlık olayı, 3 sene önceki cinayetin çözülmesine yardımcı oldu.

17 Mart günü saat 23.00 sıralarında, bir evin çatısında yabancı şahısların dolaştığını gören vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine polis verilen adrese gelerek camı kırarak eve girdi.

Kamile Saraç isimli bir kadının cansız bedeni ile karşılaşan polis, inceleme çalışmalarına başladı.

Yapılan incelemede evin çatı kısmına açılan tavandaki kapağın açık olduğu görüldü.

YANGIN ÇIKARMAYA ÇALIŞTILAR

Buradaki kiremitlerin kırılarak eve girildiği tespit edilmesinin yanı sıra, evde bulunan sobanın devrilerek, yangın çıkarılmaya çalışıldığı belirlendi.

Antalya’da yakalan hırsız, 3 yıl önceki cinayeti aydınlattı VİDEO

BABASININ EVİNDE BULUNDU

Elmalı İlçe Emniyet Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri tarafından başlatılan soruşturma neticesinde, şüpheli olduğu belirlenen Uğur Karadaş isimli şahıs Elmalı'nın Kuzköy Mahallesi’nde babasına ait evde yakalanıp gözaltına alındı. Uğur Karadaş, verdiği ifadede cinayeti itiraf etti.

İKİ CİNAYET ARASINDAKİ BENZERLİK

14 Ocak 2018 tarihinde meydana gelen Şerife Sönmez isimli şahsın ölümüyle arasındaki benzerlik polisin dikkatinden kaçmadı.

BOĞAZINI SIKARAK ÖLDÜRDÜLER

Yapılan sorguda Uğur Karadaş, Sönmez cinayetini de itiraf etti. Sönmez'in ikametine Ali Kayırhan ile hırsızlık amaçlı girdiklerini, Kayırhan'ın kadının yatağının altından, içinde para olan keseyi aldığını, bu sırada kadının uyanarak bağırmaya başladığını itiraf eden şahıs, Ali Kayırhan'ın elleriyle kadının ağzını kapatarak boğazını sıktığını, kadının hareketsiz kalarak yere yığıldığını aktardı.

3 BİN 750 LİRAYI KENDİSİ ALDI

Ardından Ali Kayırhan'ın evde bulunan elektrikli sobayı devirerek yangın çıkardığını belirten Karadaş, kesedeki 3 bin 750 liranın bin lirasını kendisinin, kalanını Ali Kayırhan'ın aldığını söyledi.

GÖZALTINA ALINDILAR

İfadenin ardından Ali Kayırhan da gözaltına alındı.