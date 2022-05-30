Manavgat ilçesinde benzini biten motosikleti başka bir motosiklete yükleyip üzerinde giden gençlerin o anları kameralara yansıdı.

Trafikte sürücü ve yolcuların can güvenliğini tehlikeye atan olaylara hemen her gün bir yenisi daha ekleniyor.

Son görüntüler ise Antalya’nın Manavgat ilçesinden...

İlçeye bağlı Boğaz mevkiinde motosikletleriyle gezmeye giden gençlerin bir motorunun yakıtı bitti.

Motosikletle diğerini taşıdılar

Gençler, benzini biten motosikleti diğer motosikletin üzerine yükledi.

Motosikleti kullanan genç de kendi motosikletinin üzerinde yoluna devam etti.

Diğer sürücüler görüntüledi

İHA'nın aktardığına göre motosikletli gençlerin o anlarını trafikteki diğer sürücüler görüntüledi.

O anları görenlerin yürekleri ağızlarına geldi.

Antalya'da yakıtı biten motosikleti diğeriyle taşıyan gençler VİDEO







