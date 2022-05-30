- Haberler
- 3. Sayfa Haberleri
- Antalya'da yakıtı biten motosikleti diğeriyle taşıyan gençler
Antalya'da yakıtı biten motosikleti diğeriyle taşıyan gençler
Manavgat ilçesinde benzini biten motosikleti başka bir motosiklete yükleyip üzerinde giden gençlerin o anları kameralara yansıdı.
- 30.05.2022 - 16:46
- Güncelleme : 30.05.2022 - 17:49
Trafikte sürücü ve yolcuların can güvenliğini tehlikeye atan olaylara hemen her gün bir yenisi daha ekleniyor.
Son görüntüler ise Antalya’nın Manavgat ilçesinden...
İlçeye bağlı Boğaz mevkiinde motosikletleriyle gezmeye giden gençlerin bir motorunun yakıtı bitti.
Motosikletle diğerini taşıdılar
Gençler, benzini biten motosikleti diğer motosikletin üzerine yükledi.
Motosikleti kullanan genç de kendi motosikletinin üzerinde yoluna devam etti.
Diğer sürücüler görüntüledi
İHA'nın aktardığına göre motosikletli gençlerin o anlarını trafikteki diğer sürücüler görüntüledi.
O anları görenlerin yürekleri ağızlarına geldi.
Antalya'da yakıtı biten motosikleti diğeriyle taşıyan gençler VİDEO