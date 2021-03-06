Antalya'da yalnız yaşayan adam komşularını korkuttu

Psikolojik sorunları olduğu belirtilen Ünal O., 7'nci katındaki dairesinden eşyaları şiirler okuyarak bahçeye attı. Komşuları, yalnız yaşayan Ünal O.'dan şikayetçi oldu.

Antalya'nın Kepez ilçesi Çankaya mahallesinde 7'nci kattaki dairede yalnız yaşayan ve psikolojik sorunları olduğu öne sürülen Ünal O., henüz bilinmeyen nedenle pencereden ve balkondan eşyalarını atmaya başladı.

Evde bulunan masa, halı, damacana, vantilatör, tost makinesi, televizyon gibi çok sayıda eşyayı balkondan bahçeye atan Ünal O. için komşuları 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu.

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ŞİİR OKUYUP, CİNSEL ORGANINI GÖSTERDİ

Kısa süre içinde olay yerine gelen ekipler güvenlik önlemi aldı, Ünal O.'dan eylemini sonlandırmasını istedi.

Ancak Ünal O. önce şiir okudu, daha sonda cinsel organını gösterip içeriye girdi.

Çabalara rağmen aşağıya inmeyen Ünal O., içeriye girip uzun süre çıkmayınca polis olay yerinden ayrıldı.

Olayın şokunu üzerinden atamayan komşuları, aynı eylemi sürekli tekrarladığını belirterek, Ünal O.'dan şikayetçi oldu.

KEZ KENDİNİ ATMAYA KALKIŞTI

Ünal O., bu kez intihara kalkıştı.

Ünal O., polis ekipleri olay yerinden ayrıldıktan 1,5- 2 saat sonra yeniden balkona çıktı. İhbar üzerine bölgeye yeniden polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sadece iç çamaşırı kalacak şekilde soyunan Ünal O., balkondan aşağıdakilere el hareketleri yapmaya başladı. Daha sonra içeri giren Ünal O. bu kez de bir odanın penceresine çıktı.

Kendisini aşağı atmaya kalkışan Ünal O.'yu kapıyı kırıp içeri giren polis ve itfaiye ekipleri engelledi.

Pencereden içeri çekilen Ünal O.'yu gözaltına alan polis, içeride kıyafetlerini giydirdi. Daha sonra itfaiye ve sağlık ekipleri eşliğinde aşağı indirilen Ünal O., ambulansa bindirilerek, polis nezaretinde hastaneye götürüldü.