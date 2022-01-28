Konyaaltı Sahili'nde yamaç paraşütü yapan ikili, falezlerden salınan misinaya takıldı. Havada korku dolu anlar yaşayan ikili yara almadan iniş yaptı.

Antaya'nın Konyaaltı sahilinde seyir terası olarak bilinen alandan yamaç paraşütü yapan sporcu Sadık Göller, atlayışı ardından balıkçının falezlerden denize attığı oltaya takıldı.

Paraşüt düşme tehlikesi geçirirken, 40 metre yükseklikteki falezlerden balık tutmak amacıyla denize olta atan amatör balıkçının misinasına paraşütünün takıldığı anları aksiyon kamerasıyla görüntülendi.

YARA ALMADAN İNİŞ YAPTILAR

Bir süreli korku yaşayan paraşütteki 2 kişi misinanın kopmasının ardından kurtulup inişlerini gerçekleştirdi.

"MANEVRA YAPARAK MİSİNADAN KURTULDUM"

Yamaç paraşütüyle ikili atlayış yaptıklarını söyleyen Sadık Göller, yaşadıklarını şöyle anlattı: "Uçuşa başladıktan sonra rüzgarın istediğim oranda olmadığını fark ettim. Falezler hizasında rüzgara tutunmaya çalıştım. Bizim yelken dediğimiz o rüzgar bandı yakalanmadığı için hemen acil iniş planı yaptım. İnişe doğru giderken balıkçı arkadaşların denize olta attığını gördüm. Manevra yaparak birkaç misinadan kurtuldum.

Antalya'da yamaç paraşütüne misinanın takıldığı anlar ViDEO



"YOLCUMUN ELİ PARÇALANDI"

Biri sanırım oltayı yeni atmaya çalışıyordu, bize takıldı dolayısıyla yolcumun eli parçalandı. Daha kötü şeyler olabilirdi, kanadı yırtabilir, ipleri kesebilirdi. Ben sağduyulu davranıp acil iniş planladığım bölgeye vardım. Misina çok görünen bir yapıya sahip değil. Buna rağmen güneşte ışıldamasıyla birkaçını gördüm. Takıldık ve yolcum oltadan kurtulmaya çalıştı. Nasıl kurtulduk anlamadım, o hızla sanırım misina bir şekilde koptu. Ciddi bir kazaydı. Havada nasıl davranacağımızı biliyoruz ve eğitimlerini alıyoruz. Oltayla ilk kez böyle bir şey yaşadım. Oltaların denize nasıl zarar verdiğini biliyorum. Ben de havada yaşamış oldum."

















