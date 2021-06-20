Antalya’da yanan aracına, kovalar ile su döktü

Antalya’da yanan aracına, kovalar ile su döktü

Seyir halindeyken motor kısmından gelen dumanları fark eden sürücü, aracı park etti. Sürücü alevler içindeki araca kovalarla su dökerek yangını söndürmeye çalıştı.

Antalya’nın Kepez ilçesi Altınova Caddesi üzerinde seyir halinde olan Suriyeli bir genç, kullandığı kapalı kasa ticari aracının motor kısmından çıkan dumanları fark etti.

Aracını hemen durduran genç, kendini dışarı attı.

Araç bir anda alev almaya başladı.

Kısa sürede büyüyen yangını söndürmeye çalışan sürücü, alevlere kovalar ile su döktü.

KULLANILAMAZ HALE GELDİ

Olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesi ile söndürülen yangında aracın ön kısmı küle dönerek kullanılamaz hale hale geldi.

Antalya’da yanan aracına, kovalar ile su döktü VİDEO