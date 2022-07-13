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    Antalya'da yanan araçtaki bavullarını kurtarmanın derdine düştüler

    Tatile giderken Nurhan Şirin'in kullandığı araç, bir anda alev aldı. Çıkan yangında otomobil küle dönerken araçtakilerin bagajdaki valizleri yangın esnasında kurtarmaya çalışması kameralara yansıdı.
    • 13.07.2022 - 16:11
    • Güncelleme : 13.07.2022 - 16:37
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    Antalya'da yanan araçtaki bavullarını kurtarmanın derdine düştüler

    Antalya'nın Manavgat ilçesine bağlı Sorgun Mahallesi'e tatil için giden Nurhan Şirin, D-400 Karayolu Hüseyin Avni Akın Caddesin'e döndüğü sırada aracından dumanların geldiğini fark etti.

    Aniden dumanların yükseldiğini fark eden otomobildekiler, panik halinde araçtan dışarı çıkıp uzaklaştı.

    Valizleri kurtarmaya çalıştılar

    Fakat akılları bagajlarında kalan tatilciler, valizlerini kurtarmanın telaşına düştü.

    Antalya'da yanan araçtaki bavullarını kurtarmanın derdine düştüler


    Araç yanarken patlamalar yaşandı

    Diğer yandan yayan araca olayın yaşandığı yerin yakınında bulunan alışveriş merkezinden çok sayıda yangın tüpüyle müdahale yapılırken, otomobil alev alev yandı ve sık sık patlamalar yaşanmaya devam etti.

    Antalya da yanan araçtaki bavullarını kurtarmanın derdine düştüler #1

    Yangın söndürüldü

    Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine Manavgat itfaiye ekipleri sevk edilirken gelen ekip, yangın tamamen söndürdü.

    Araç küle döndü

    İHA'nın haberine göre; araç kullanılamaz hale gelirken o anlar işyerlerinin güvenlik kameralarına yansıdı.

    Antalya da yanan araçtaki bavullarını kurtarmanın derdine düştüler #2

    Antalya da yanan araçtaki bavullarını kurtarmanın derdine düştüler #3

    Antalya da yanan araçtaki bavullarını kurtarmanın derdine düştüler #4

    Antalya da yanan araçtaki bavullarını kurtarmanın derdine düştüler #5

    Antalya da yanan araçtaki bavullarını kurtarmanın derdine düştüler #6

    Antalya da yanan araçtaki bavullarını kurtarmanın derdine düştüler #7

    Antalya da yanan araçtaki bavullarını kurtarmanın derdine düştüler #8

    Antalya da yanan araçtaki bavullarını kurtarmanın derdine düştüler #9

    Antalya da yanan araçtaki bavullarını kurtarmanın derdine düştüler #10


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