Tatile giderken Nurhan Şirin'in kullandığı araç, bir anda alev aldı. Çıkan yangında otomobil küle dönerken araçtakilerin bagajdaki valizleri yangın esnasında kurtarmaya çalışması kameralara yansıdı.

Antalya'nın Manavgat ilçesine bağlı Sorgun Mahallesi'e tatil için giden Nurhan Şirin, D-400 Karayolu Hüseyin Avni Akın Caddesin'e döndüğü sırada aracından dumanların geldiğini fark etti.

Aniden dumanların yükseldiğini fark eden otomobildekiler, panik halinde araçtan dışarı çıkıp uzaklaştı.

Valizleri kurtarmaya çalıştılar

Fakat akılları bagajlarında kalan tatilciler, valizlerini kurtarmanın telaşına düştü.

Antalya'da yanan araçtaki bavullarını kurtarmanın derdine düştüler







Araç yanarken patlamalar yaşandı

Diğer yandan yayan araca olayın yaşandığı yerin yakınında bulunan alışveriş merkezinden çok sayıda yangın tüpüyle müdahale yapılırken, otomobil alev alev yandı ve sık sık patlamalar yaşanmaya devam etti.





Yangın söndürüldü

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine Manavgat itfaiye ekipleri sevk edilirken gelen ekip, yangın tamamen söndürdü.

Araç küle döndü

İHA'nın haberine göre; araç kullanılamaz hale gelirken o anlar işyerlerinin güvenlik kameralarına yansıdı.