Antalya'da ev yangını paniği: 2 kedi telef oldu

Antalya'nın Kepez ilçesi Özgürlük Mahallesi 2651. Sokak'ta saat 22.30 sıralarında meydana gelen olayda, bir binadaki dairenin yatak odasında yangın çıktı.

Yangın kısa sürede paniğe yol açarken, ihbar üzerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri olay yerine sevk edildi.

2 KEDİ DUMANDAN ZEHİRLENDİ

Alevler Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangında dairede hasar meydana gelirken, 2 kedi dumandan zehirlendi.

Kedilerden biri, bir vatandaş tarafından kalp masajı yapılarak hayata döndürülmeye çalışıldı ancak kurtarılamadı.

Ev sahipleri, kedilerin telef olduğunu görünce gözyaşlarına boğuldu.

"KENDİNE GELDİ AMA SONRA HAYATINI KAYBETTİ"

Kedileri kalp masajıyla hayata döndürmeye çalışan Ömer Akyüz, "Yoldan geçerken itfaiyeleri görünce geldim. Kediyi getirdiklerinde zehirlenmiş gibiydi. Kalp masajı yaptım, kendine geldi ama sonra öldü." dedi.

Evi yanan Ayşe Yağcı ise üst kat komşusuyla sorun yaşadığını belirterek, "Üstümdeki komşu bizimle sürekli uğraşıyordu. Evime yağ döktü, pencerelerime yağ döktü. Eşimle kavga etti, iki sefer kapıma geldi, birinde baltayla geldi. Bacadan su tuttuğu da oldu." ifadelerini kullandı.

Polis ve itfaiye ekiplerinin yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlattığı, ev sahibinin üst kat komşusunun evi kundakladığı iddiasının araştırıldığı öğrenildi.