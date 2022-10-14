Antalya’da bir apartmanın ikinci katında çıkan yangın sırasında evde tek başına bulunan 15 yaşındaki otizmli çocuk, pazardan koşarak gelen ağabeyi tarafından kurtarıldı.

Antalya'da Kepez ilçesine bağlı Teomanpaşa Mahallesi 2282 sokak üzerinde bulunan Mesut Yurtseven Apartmanı’nın ikinci katında saat 18.00 sıralarında yangın çıktı.

Otizmli 15 yaşındaki Mesut Yurtseven evde uyuduğu sırada annesi, pazarcılıkla uğraşan eşi ve büyük oğlunun yanına alışverişe gitti.

Bu esnada evde bilinmeyen bir nedenden yangın çıktı.

Otizmli kardeşini alevlerin arasından çekti çıkardı

Alevlerin ve dumanların yükseldiğini görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirirken, yangın haberini alan ağabey Ali Yurtseven, evine yaklaşık 500 metre uzaklıktaki pazarda tezgahını bırakıp koşarak apartmana geldi.

İçeri giren ağabey, alevler arasından kardeşi Mesut’u kurtarıp apartman dışına çıkardı.

Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahale ederek söndürdüğü yangında Yurtseven ailesinin evi kullanılamaz hale gelirken, üst kattaki ev de zarar gördü.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı

Mahalleliyi sokağa döken yangında vatandaşlar, cep telefonlarıyla olan biteni kayda aldı.

Dumandan etkilenen Mesut ise, olay yerinde hazır bekleyen ambulansla Akdeniz Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırıldı.

İHA'nın aktardığına göre yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.

Antalya'da yangına uyurken yakalanan otizmli çocuğu ağabeyi kurtardı VİDEO