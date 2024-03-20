Antalya'da yangında küle dönen evlerini gözyaşları içinde gezdiler Henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangında evleri küle dönen aile yaşadıklarını anlatırken gözyaşlarını tutamazken, "Yarım saat içerisinde her şeyimiz yandı kül oldu" ifadelerini kullandı.

DHA

Antalya'da çıkan yangında canlarını zor kurtardılar...

Döşemealtı ilçesinde 12 Mart'ta eşi ve çocuklarıyla müstakil evde oturan Tuğba Kaplan dinlemek için uzandı.

Bu sırada odayı henüz bilinmeyen bir nedenle duman kapladığını fark eden kadın, çocuklarını alıp dışarı çıktı.

Ekipler alevlere müdahale etti

Kısa süre sonra alevler, tüm evi sararken ihbar üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevleri kontrol altına alarak söndürdü.

Ev küle döndü

Evlerindeki eşyalarını yeni tamamlamış olan çift, yangında her şeyini kaybettiklerini belirtti.

Bir süredir arkadaşlarının evlerinde kalan Kaplan ailesi, küle dönen evlerini üzüntüyle gezdi.

Gözyaşlarına hakim olamadı

Kafesteki yanarak ölen muhabbet kuşunu gören Tuğba Kaplan, gözyaşlarına hakim olamadı.

"Yarım saat içerisinde her şeyimiz yandı kül oldu"

Yaşadıklarını gözyaşlarıyla anlatan Tuğba Kaplan, "O gün biraz rahatsızdım ve evde uzanıyordum. Hiçbir şey anlamadım. Gözümü açtığımda evde duman vardı. Evin içini doldurmuştu ve hiçbir yeri göremiyordum. Çocukları da seslerinden buldum. Can havliyle sadece çocukları alıp çıkabildim. Kapıdan çıkmamızla evin içerisinde bir şeyler patladı ve alev aldı. Yarım saat içerisinde her şeyimiz yandı kül oldu. Kafeste kuşum vardı, onu almak için geri dönmek istedim. Ama yanan plastikler evin içerisine akıyordu, geri dönemedim. Öylece evin yanışını izledim." dedi.

"Kendimizi toparlamaya çalışıyoruz"

Kendilerini toparlamaya çalıştıklarını söyleyen Serkan Kaplan ise "Ben işteydim o gün. Komşulardan 'Evin yanıyor, acil gel' diye telefon gelince hemen geldim. Geldiğimde eşimi ve çocukları çıkarmışlardı. Ancak evimiz alevler içerisinde yanıyordu. Evimiz tamamen yandığı için arkadaşlarımızda kalıyoruz. Kendimizi toparlamaya çalışıyoruz. Zor bir durumdayız ama toparlayacağız inşallah." diye konuştu.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)