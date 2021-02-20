Antalya’da yangında mahsur kalan çocukları için alevlere daldı

Müstakil evde çıkan yangında mahsur kalan çocukları, anneleri kurtardı.

Antalya’nın Serik ilçesinde Akçaalan Mahallesi’ndeki müstakil bir evde çıkan yangın paniğe neden oldu.

İhbarla bölgeye gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

Yangında can kaybı yaşanmazken, dolap, halı, televizyon, klima gibi eşyalar kullanılamaz hale geldi.

ÇOCUKLARI İÇİN ALEVLERİN ARASINA GİRDİ

Yangın anında mutfakta olan ve yanan odaya girip çocuklarını göremeyen anne büyük korku yaşadı.

Korkudan kapının arkasına saklana çocuklarını alan anne güçlükle kendilerini dışarı attı.

Yaşananları anlatan komşu Şeyma Civerik, “Çocukların anneleri mutfaktaymış. O da geldiğinde yangın çıktığını görmüş. Soba mı patlamış artık bilmiyorum. Çocukta kapının arkasına saklanmış. İçeri girmiş çocukları yok. Çocukları dumandan gözükmüyormuş. O telaşla çocuklarını kapmış, çıkmış dışarı” diye konuştu.

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"HER ŞEY YANMIŞ"

Olay anında arkadaşının yanında olduğunu belirten 16 yaşındaki Halil Dal, “Ben ilk olay olduğunda arkadaşımın yanındaydım, sonra geldim herkes toplanmıştı. Sonra buraya koştum. Baktım her şey yanmış gitmiş. Dolap halılar, televizyon, klima, para fişleri ve iki telefon yanmış. Benle birlikte 8 kişi yaşıyor bu evde. Bizim her şeyimiz o odadaydı. Çocuklar varmış odada o anda yengem çıkarmış” dedi.

Polis, yangın sonrası inceleme başlattı.

















