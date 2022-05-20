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    Antalya'da yangında zarar gören evlerin hafriyatı ormana döküldü

    Manavgat ilçesindeki orman yangınında zarar gören alanların bir bölümüne hafriyat ve çöp dökülmesi vatandaşlar tarafından tepki gördü.
    • 20.05.2022 - 09:56
    • Güncelleme : 20.05.2022 - 10:14
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    Antalya'da yangında zarar gören evlerin hafriyatı ormana döküldü

    Antalya'nın Manavgat ilçesinde, 28 Temmuz 2021 tarihinde Cumhuriyet tarihinin en büyük orman yangını yaşandı.

    DHA'nın haberine göre; 10 gün boyunca süren yangında 70 bin hektar orman yandı ve 7 kişi hayatını kaybetti.

    Yangının söndürülmesinin ardından bölgede zarar gören evler ve iş yerleri yıkılıp yenilerinin yapımı için Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından proje başlatıldı.

    Orman, harfiyat ve çöplerde doldu

    Bölgede inşaatlar yükselirken yanan orman alanlarının bazı bölgelerine hafriyat ve çöp döküldüğü görüldü.

    Buna tepki gösteren vatandaşlar, bazı kişilerin, yangında zarar gören evlerini yıktıktan sonra ortaya çıkan molozları bu bölgelere götürüp döktüklerini öne sürdü.

    "Hem ormanı hem de suyu kirletiyoruz"

    Manavgat orman yangınında 10 gün boyunca söndürme çalışmalarına katılan turizmci Mehmet Çelikten de duruma tepki gösterdi.

    Birçok bölgede benzer görüntülerin ortaya çıktığını ifade eden Çelikten, "Burası turizm bölgesi. Her yıl binlerce turist gelip buraları geziyor. Bu hafriyatları gördüklerinde onlara ne diyeceğiz? Ormanı önce yangın, ardından çöp ve hafriyat bitirdi. Bu duruma en hızlı şekilde el atılması lazım. Hafriyat ve çöpün döküldüğü yerlerin bir kısmı Manavgat ırmağına da yakın. Hem ormanı hem de suyu kirletiyoruz." dedi.

    Antalya da yangında zarar gören evlerin hafriyatı ormana döküldü #1

    Antalya da yangında zarar gören evlerin hafriyatı ormana döküldü #2

    Antalya da yangında zarar gören evlerin hafriyatı ormana döküldü #3


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