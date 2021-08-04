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    Antalya’da yangından kaçarken ırmakta boğulma tehlikesi geçirdi

    Yangınlardan kaçmak için Manavgat Irmağı’ndan geçen Hasan Selim Işık, alevlerden kaçarken boğulma tehlikesi geçirdi. Işık, arkadaşlarının verdiği yatak üzerinde açık alanda sabahlıyor.
    • DHA
    • 04.08.2021 - 12:00
    • Güncelleme : 04.08.2021 - 13:20
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    Antalya’da yangından kaçarken ırmakta boğulma tehlikesi geçirdi

    Antalya’nın Manavgat ilçesinde etkili olan yangınlar, vatandaşların ev ve iş yerlerini kullanılamaz hale getirdi.

    Manavgat Irmağı yanındaki işletmelerin çoğu alevlere teslim oldu.

    Yeşilvadi işletmesinde çalışan ve 20 yıldır Manavgat'ta yaşadığını söyleyen Hasan Selim Işık (52), yangında her şeyinin yandığını, perişan durumda olduklarını belirterek alevlerin hortum gibi her yeri sardığını ifade etti.

    “BİR KÖPEK DE YANDI”

    Işık, olay anına ilişkin yaptığı açıklamada şu sözleri kaydetti:

    "Yangın hemen karşıda başladı. Ben şurada yatıyordum. Arkadaşlar, 'Kalk yangın geliyor' dedi. Ben paldır küldür kalktım. Bir köpeği çıkardım buradan, bir köpek de yandı.

    Antalya’da yangından kaçarken ırmakta boğulma tehlikesi geçirdi #1

    “YANGINDAN KAÇARKEN NEHİRDE BOĞULUYORDUM”

    Yangından kaçarken nehirde boğuluyordum. Yardımıma koşan arkadaşım 'Derin burası, 8-10 metre var' dedi. Ondan sonra alçak yere götürdü. Alçak yerden yavaş yavaş adım adım yürüdük. Akıntı götürüyordu bizi, birbirimize tutuna tutuna geçtik karşıya. Nehir içinde 10 dakika yürüdükten sonra karşıya geçtik ve muz bahçesine girdik sonra da caddeye çıktık. Yüzme biliyorum ama nefes darlığı var, nefesim yetmiyor.

    Antalya’da yangından kaçarken ırmakta boğulma tehlikesi geçirdi #2

    “PERİŞANIZ PARAMIZ PULUMUZ HER ŞEYİMİZ GİTTİ”

    Ama malımız çok kötü gitti. Bir anda hortum gibi geldi. Aldı götürdü, ne varsa. Perişanız, paramız pulumuz her şeyimiz gitti. Hiçbir şeyimiz kalmadı. Her şeyimiz yandı, yardım istiyoruz.”

    Işık'ın, küle dönen restoran binasının üst katındaki dairenin yıkılması ile kalacak yeri kalmadı. İşletmedeki yıkıntıları toparlayan Işık, arkadaşlarının getirdiği yatakta açık alanda sabahlıyor.

    Antalya’da yangından kaçarken ırmakta boğulma tehlikesi geçirdi VİDEO

    Antalya’da yangından kaçarken ırmakta boğulma tehlikesi geçirdi #3

    Antalya’da yangından kaçarken ırmakta boğulma tehlikesi geçirdi #4

    Antalya’da yangından kaçarken ırmakta boğulma tehlikesi geçirdi #5

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