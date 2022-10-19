Makilik alanda çıkan yangın nedeniyle arı kovanları alevlerin arasında kaldı. 100 arı kovanının kül olduğu yangında, arıcıların kulübesi de kullanılamaz hale geldi.

Antalya’nın Serik ilçesine bağlı Üründü Mahallesi Alaçeşme mevkisinde makilik alanda çıkan yangın, rüzgarın da etkisi ile kısa sürede büyüdü.

Geniş alana yayılan yangını fark eden arıcılar, itfaiye ekiplerine durumu bildirdi.

İtfaiye ekiplerinin söndürme çalışmalarına mahalle sakinleri de destek verdi.

100 arı kovanı kül oldu

İHA’nın haberine göre; arıların çevreye yayılmasından dolayı yangına müdahale etmekte zorlanan itfaiye ekiplerinin yardımına arıcılar yetişti.

Söndürülen yangın sonrası, otluk alanda bulunan 100 arı kovanından birçoğu yanarak kül oldu.

Arıcıların kulübesi de kullanılamaz hale geldi.

Antalya'da, yangının ortasında kalan arı kovanları küle döndü VİDEO



"Yangın sonrası çaresiz kaldık, söndüremedik"

Arı kovanları sahibi Fuat Çiçek, "Sivas'tan bugün yoldan geldik. Millet rahatsız olmasın diye biraz duralım dedik. Alev bir anda gelince bilemedik. Yoldan geldik, önce kulübemizi kurduk akşam yatmak için. Nereden geldiyse ateşi fark edemedik. Yatak, yorgan hepsi gitti. Şu anda burada 100 tane arı kovanı var. İçinden ne kadar sağlam çıkar belli değil. Yangın sonrası çaresiz kaldık, söndüremedik. Demek ki büyük afetler bu şekilde oluyormuş." şeklinde konuştu.