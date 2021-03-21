Antalya'da birlikte yürüdüğü kişiyi darbeden şahsa, bu sırada olay yerinden geçen kadın müdahale etti.

Antalya'nın Muratpaşa ilçesi İsmet Paşa Caddesi'nde birlikte yürüyen iki erkekten biri, henüz bilinmeyen nedenle yerden aldığı şişeyle diğerine vurmaya başladı.

Başına ve vücuduna şişeyle defalarca darbe alan kişi ise kendisini korumaya çalıştı.

KADIN ENGEL OLMAYA ÇALIŞTI

Saldırgana müdahaleyi ise olay yerinden geçen bir kadın yaptı. Çevredekilerin şaşkın bakışları arasında kadın, saldırganı uzaklaştırmaya çalıştı.

Saldırgan olay yerinden kaçarak uzaklaşırken, darbedilen kişi ise aldığı darbeler sonrası yere düştü.

Yaşanan kavga anları çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Antalya'da yanında yürüyen kişiye şişeyle saldırdı VİDEO





















