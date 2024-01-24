Antalya'da yaralı sürücünün sigara molası: Kazayı sigara içerek atlattı Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü, yattığı yerde ambulans beklerken bir taraftan telefonla görüştü, diğer taraftan kendisine sigarayı içti.

İHA

Antalya'da ilginç bir kaza meydana geldi.

Alman uyruklu Renate Beatrix Eısermann isimli kadının kullandığı otomobille, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrilerek sürüklenen Mustafa Emre Kaya idaresindeki motosiklet çarpıştı.

Yerde yatarken telefonla haber verdi

Güvenlik kamerasına saniye saniyesine yansıyan kazada, motosikletle birlikte sürüklenen motosiklet sürücüsü yaralandı.

Sürücünün yardımına çevredeki vatandaşlar koşarken, bir araca dayanarak yerde yatan yaralı adam, bir taraftan telefonla birilerine haber verdi.

Sigara içti

Diğer taraftan vatandaşların ikram ettiği sigaranın keyfini çıkardı.

Yaralı motosiklet sürücüsü, sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Meraklı aile kaza yerinden ayrılmadı

Kazanın ardından 2 küçük çocuğuyla birlikte olay yerine gelen bir kadın ve çocuklarının, kaza ile ilgili meraklı soruları dikkatlerden kaçmadı.

Kadın ve 2 çocuğu, yaralı ambulansa alınıp hastaneye götürülünceye kadar olay yerinden ayrılmadı.

Yetersiz ehliyete ceza

Manavgat Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekiplerinin kaza sonrasında yaptığı kontrolde, motosiklet sürücüsünün ehliyetinin motosiklet kullanmak için yetersiz olduğu belirlendi.

Motosiklet sürücüsüne ve motosiklet sahibine, yetersiz ehliyetten dolayı ayrı ayrı 6 bin 439 TL para cezası uygulandı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)