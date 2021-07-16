Haberler

3. Sayfa Haberleri

Antalya'da yardım ettiği kazazede ağabeyi çıktı

Antalya'da yardım ettiği kazazede ağabeyi çıktı

İki motosikletin çarpışması sonucu sürücüler yaralanırken, o sırada yoldan geçen Ahmet Mengi otomobilini durdurup yardım etti. Mengi, yardım ettiği kazazedenin ağabeyi olduğunu fark etti.