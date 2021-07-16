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- Antalya'da yardım ettiği kazazede ağabeyi çıktı
Antalya'da yardım ettiği kazazede ağabeyi çıktı
- DHA
- 16.07.2021 - 12:40
- Güncelleme : 16.07.2021 - 12:58
Antalya'nın Kepez ilçesi Fabrikalar Mahallesi Dumlupınar Bulvarı'nda, Halil İbrahim Özarslan yönetimindeki 07 BDS 60 plakalı motosiklet, Engin Mengi yönetimindeki 34 DTF 154 plakalı motosiklet ile çarpıştı.
Çarpışma sonucu iki sürücü yaralanırken, çevredekiler sürücülerin yardımına koştu.
AĞABEYİNE İLK MÜDAHALEYİ YAPTI
Bu sırada otomobiliyle yoldan geçerken kazayı görüp yardıma giden Ahmet Mengi, yerde yatan yaralılardan birinin ağabeyi olduğunu gördü.
Ağabeyine ilk müdahaleyi yapıp, ambulans gelene kadar moral veren Ahmet Mengi, soğukkanlılığını korudu.
İhbar üzerine bölgeye gelen ambulanslar, yaralıları hastanelere kaldırdı.
"AĞABEYİM OLDUĞUNU YERDE YATARKEN FARK ETTİM"
Ahmet Mengi, kazanın olduğu yoldan tesadüfen geçtiğini belirterek, "Ağabeyim olduğunu yerdeyken fark ettim.
Otomobilimi sağa çekip, hemen yardıma koştum. İlk yardımı yaptım." dedi.
Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.