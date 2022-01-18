Antalya'da yarış motosikletiyle kaza yapan sürücü hayatını kaybetti

Motosikletiyle yola savrulup, refüje çarpan sürücü Serkan Acar hayatını kaybederken, olay yerine gelen polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Antalya'nın Kepez ilçesi Gazi Bulvarı'nda meydana geldi. Serkan Acar'ın kullandığı yarış motosikleti, henüz bilinmeyen nedenle kontrolden çıkarak, refüje çarptı.

MOTOSİKLETTEN SAVRULUP 60 METRE SÜRÜKLENDİ

Acar, çarpmanın şiddetiyle motosikletten yola savruldu. Kaza anında Acar'ın kaskı ve ayakkabısı da bulvarda farklı noktalara fırladı. Motosiklet ise 60 metre sürüklenerek, durdu.

HAYATINI KAYBETTİ

Kazayı görenlerin ihbarıyla bölgeye gelen sağlık ekipleri, refüjdeki çimlerde yatan Acar'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Polis ekipleri de yolu trafiğe kapatarak, kaza yerinde inceleme yaptı. Motosikletin ön tekerleğinin patladığı, jantın ise parçalandığı görüldü.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Serkan Acar'ın cansız bedeni, incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

















