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    Antalya'da yasadışı silah ticareti operasyonu

    Antalya'da yasadışı yollarla silah ticareti yapan 4 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin araç ve ikametlerinde yapılan aramalarda çok sayıda silah ele geçirildi.
    • İHA
    • 03.12.2021 - 21:08
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    Antalya'da yasadışı silah ticareti operasyonu

    Antalya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlileri tarafından yasadışı silah ticareti suçunu işledikleri tespit edilen B.S., N.A., K.A. ve A.K.D isimli şüpheli gözaltına alındı.

    ÇOK SAYIDA SİLAH ELE GEÇİRİLDİ

    Şüphelilerin işyerleri, ikamet adresleri ve araçlarında yapılan aramalarda 1 adet AK 47 marka Kalaşnikof uzun namlulu silah ve silaha ait iki adet şarjör, 38 adet 7.62 çapında AK 47 fişeği, 4 adet tabanca ve tabancalara ait 6 adet şarjör, değişik çaplarda toplam 81 adet tabanca fişeği, 1 adet av tüfeği, tüfeğe ait 3 adet şarjör, 92 adet av tüfeği fişeği ele geçirildi.

    2 KİŞİ TUTUKLANDI

    Haklarında yapılan tahkikatın ardından adli makamlara çıkarılan şüphelilerden K.A. ve A.K.D tutuklanırken B.S. ve N.A. adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

    Antalya da yasadışı silah ticareti operasyonu #1

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