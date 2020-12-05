Antalya'da yaşayan Berkay 4 gündür kayıp

Babaannesi ile tartışmasının ardından evinden ayrılan 16 yaşındaki Berkay Buğra Dağ’dan haber alınamıyor.

Antalya'nın Muratpaşa ilçesine bağlı Konuksever Mahallesi'nde yaşayan 16 yaşındaki Berkay Buğra Dağ, 1 Aralık Salı günü babaannesi Semiha Dağ ile bir tartışma yaşadı.

Tartışmanın üzerine evden ayrılan Berkay Buğra Dağ, kayıplara karıştı.

4 GÜNDÜR HABER ALINAMIYOR

Son olarak perşembe günü okul arkadaşının yanında olduğu öğrenilen Dağ, buradan da kaçtı. Dağ'ın ailesi ise yaşanan olayın ardından kayıp başvurusunda bulundu.

"OĞLUM EVİNE GEL, SENİ ÇOK SEVİYORUZ"

Haber alamadığı için çok üzgün olduğunu söyleyen babaanne Semiha Dağ, "Berkay gel oğlum evine. Bak ben çok hastayım, üzüldükçe daha kötü oluyorum. Beni tedirgin etme lütfen. Seni çok seviyoruz." diyerek torununa seslendi.