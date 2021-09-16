Antalya'da yaşayan genç kadın ve oğlu, cezaevinden çıkan eşi tarafından yakıldı

Antalya'da yaşayan genç kadın ve oğlu, cezaevinden çıkan eşi tarafından yakıldı

Çeşitli suçlardan cezaevine giren şahıs, pandemi nedeni ile şartlı tahliye edilir edilmez eşine ve çocuğa şiddet uyguladı. Gözaltına alınan saldırgan eşin, karakoldaki işlemleri devam ediyor.

İzmir'in Menderes ilçesinde, yaşayan 21 yaşındaki Fatma E. ve 1,5 yaşındaki oğlu Ömer E., Veysi E. tarafından darbedildi.

Yaralama, hırsızlık, uyuşturucu bulundurmak gibi birçok suçtan tutulduğu cezaevinden, yaklaşık 4 ay önce pandemi nedeniyle şartlı tahliye edilen Veysi E., bir süpermarkette çalışan eşi Fatma E. öğle yemeğinde eve gelmeyince kıskançlık krizine girdi.

KOLONYA DÖKEREK ATEŞE VERDİ

Markete giden saldırgan eş, Fatma E.'yi darbedip zorla eve getirdi. Evde de darbetmeyi sürdürdüğü eşi ve oğlunun üzerlerine kolonya dökerek ateşe verdi.

Acılı kadının feryadı ve küçük çocuğun ağlamasını duyan komşularının ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

AĞIR YANIKLAR OLUŞTU

Vücutlarında ağır yanıklar oluşan anne ve oğlu, ambulansla Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılıp tedavi altına alındı.

EŞİNDEN KORKUP YANLIŞ İFADE VERDİ

Soruşturma başlatan polis, ifadesine başvurduğu Fatma E.'nin olayın yanlışlıkla olduğunu söylediğini gördü. Hayati tehlikeyi atlatan ancak tedavisi halen süren kadın, polise ilk ifadesini eşi tarafından tehdit edildiği için korkup o şekilde verdiğini belirtti.

KARAKOLDAKİ İŞLEMLERİ DEVAM EDİYOR

Genç kadının ifadesini değiştirmesinin üzerine polis, saldırgan eşi dün gözaltına aldı. Eşini daha önce de kıskandığı için darbettiği ileri sürülen Veysi E., Menderes İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.



Cani adamın karakoldaki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.









