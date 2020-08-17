Antalya'da yaşlı adam, oturduğu bankta can verdi

Antalya'da parkta gazete okuyan Hüseyin Akça, oturduğu bankta ölü bulundu.

Muratpaşa ilçesine bağlı Fener Mahallesi'nde tek başına yaşayan Hüseyin Akça (60), gazetesiyle beraber evinden 500 metre uzaklıktaki parka gelerek bankta oturdu. Akça, bir süre gazetesini okuduktan sonra fenalaştı. Akça'nın park içindeki bankta hareketsiz bir şekilde durduğunu gören vatandaşlar, yardıma koşarak durumu hemen sağlık ekiplerine haber verdi.

HAYATINI KAYBETTİĞİ ANLAŞILDI

Olay yerine gelen sağlık personeli Akça'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yeri inceleme ekipleri ve Cumhuriyet Savcısının incelemelerinin ardından Akça'nın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

Oturduğu bankta hayatını kaybeden Hüseyin Akça'nın bir hafta önce çevresindekilere sol kolunun ağrıdığını söylediği, ancak koronavirüsten dolayı hastaneye gitmek istemediği öğrenildi.

"MORARDIĞINI GÖRÜNCE SAĞLIK EKİPLERİNİ ARADIM"

Hüseyin Akça'nın bankta hareketsiz durduğunu görerek sağlık ekiplerini arayan Haydar Aligil, "Kuzenim parkta çocuklarla oynuyordu. Şahsın hareketsiz durduğunu görünce yanına yaklaştık. Bilincinin açık olup, olmadığına baktım. Aynı zamanda yüzünün morardığını görünce hemen sağlık ekiplerini aradım. Ekipler gelince şahsın öldüğünü gördük. Allah rahmet eylesin" dedi.