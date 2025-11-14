Antalya'da yaşlı adamı defalarca bıçaklayıp öldürdü

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Antalya'da Kaş ilçesinde saat 12.30 sıralarında Andifli Mahallesi Şehit Kazım Temel Caddesi'nde, belediyede işçi olarak çalışan Gökay S. (36), annesi M.S. (58) ile gönül ilişkisinde olduğunu ileri sürdüğü bir otelin gece bekçisi Yusuf A. ile sokak ortasında karşılaştı.

TARTIŞMA KANLI BİTTİ: BIÇAKLANARAK ÖLDÜRÜLDÜ

Gökay S., tartışma yaşadığı Yusuf A.'yı defalarca bıçaklayıp kaçtı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin Kaş Devlet Hastanesine götürdüğü Yusuf A. doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.

ZANLI KISA SÜREDE YAKALANDI

Araştırma başlatan polis ekipleri, Gökay S.'yi suç aletiyle birlikte yakalayıp gözaltına aldı.

Öte yanan olay anı cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

Görüntülerde, cinayet zanlısının Yusuf A.'yı vücudunun farklı noktalarından defalarca bıçaklaması ve o anda bir kadının ‘Gökay yalvarırım yapma' şeklinde seslendiği, bir süre sonra ise Yusuf A.'nın yerde kanlar içinde hareketsiz kalma anları yer aldı.