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    Antalya’da yaşlı çift yürüyen merdivenlerden yuvarlandı

    Doktora gitmek isteyen yaşlı kadın, eşiyle birlikte yürüyen merdivenlerden çıkarken dengesini kaybedince, onu tutmak isteyen eşi ile birlikte düştü. Yaşlı çift, hastaneye kaldırıldı.
    • 24.05.2022 - 17:50
    • Güncelleme : 24.05.2022 - 17:58
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    Antalya’da yaşlı çift yürüyen merdivenlerden yuvarlandı

    Antalya’nın Muratpaşa ilçesi yaşayan ve doktora gitmek için evden çıkan R.P. (67) ile eşi N.P (70), 100. Yıl Bulvarı’ndaki yoldan karşıya geçmek için yürüyen merdivenlere yöneldi.

    İkisi birden yuvarlandı

    Şeker hastası olan R.P., merdivenlerden çıkarken dengesini kaybedince onu tutmak isteyen eşi N.P. ile beraber merdivenlerden yuvarlandı.

    R.P., düşmenin etkisi ile başından yaralandı.

    Yaşlı çift, hastaneye kaldırıldı

    Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

    İHA’nın haberine göre yaşlı çift, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

    Antalya’da yaşlı çift yürüyen merdivenlerden yuvarlandı #1

    Antalya’da yaşlı çift yürüyen merdivenlerden yuvarlandı #2

    Antalya’da yaşlı çift yürüyen merdivenlerden yuvarlandı #3


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