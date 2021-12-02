Antalya'da yaşlı sürücü polise zor anlar yaşattı

Önündeki otomobile çarpıp, 2 kişinin yaralanmasına sebep olan 83 yaşındaki Ömer Aksoy'u polis memurları karakola götürmek isteyince, "Gözüm görmez, kulağım duymaz, yüzde 81 engelliyim" dedi.

Antalya'nın Alanya-Manavgat D-400 karayolu istikametinden Manavgat istikametine seyir halindeki Seyit Gül’ün kullandığı otomobile, aynı yöne gitmekte olan Ömer Aksoy’un kullandığı otomobilin Akseki-Konya köprülü kavşağının altında çarpması sonucu kaza yaşandı.

ARAÇLAR BARİYERLERE ÇARPTI

Çarpılan otomobil, refüjdeki bariyerlere çarparak dururken, arkadan çarpan otomobil ise yaklaşık 500 metre gittikten sonra Kızılağaç kavşağı yakınlarında durabildi.

Motor bölümünde büyük hasar oluşan otomobilin sürücüsü, kazanın ardından bir süre ortadan kayboldu.

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2 KİŞİ YARALANDI

Kaza yapan otomobilin sürücüsü Seyit Gül ve otomobilde yolcu olarak Hamdi Zühal Ertürk yaralandı.

Yaralılar, 112 Sağlık ekibinin müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

83 YAŞINDAKİ SÜRÜCÜ ZOR ANLAR YAŞATTI

Kazanın ardından ortadan kaybolan ve trafik ekiplerinin gelmesinin ardından aracının başına gelen 83 yaşındaki Ömer Aksoy, gerek konuşmaları gerekse hareketleriyle görevli trafik polisi ve jandarma ekibine zor anlar yaşattı.

"YÜZDE 81 ENGELLİ RAPORUM VAR"

Jandarma ekiplerinin ifade için karakola gitmeleri gerektiğini söylemesi üzerine Aksoy, "Ben 83 yaşındayım. Kulağım duymaz gözüm görmez.Yüzde 81 engelli olduğuma dair devlet hastanesinden raporum var. Beni uğraştırmayın. Ne yapacaksanız burada yapın ve ben arabamı kamyona yükleyip gideyim." dedi.

"TERS YÖNDEN GELİP BANA ÇARPTI"

Kazanın oluş şeklini anlatan Ömer Aksoy, “Ben Alanya istikametinden kendi yolumda geliyordum. Bir anda karşımdan gelen otomobili gördüm. Gelip bana kafadan çarptı. Çarptıktan sonra da yoldan şarampole gitti. Ben de yaklaşık 1 kilometre geldim. Arabadan duman çıkmaya başlayınca durup baktım.” diye konuştu.

Jandarmaların ifade için mutlaka karakola gitmeleri gerektiğini söylemeleri üzerine yaşlı adam, gitmemek için uzun süre dil döktü.

Yaşlı adam, çağırdığı çekicinin gelerek aracını yüklemesinin ardından jandarma aracına binerek karakola gitti.