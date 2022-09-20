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    Antalya'da yatak odasında mangal yakan kişi hayatını kaybetti

    Antalya'da evde yakılan mangaldan sızan karbonmoksit gazından zehirlenen yürüme engelli adam hayatını kaybetti. Kapıyı kırarak eve giren itfaiye ekipleri, yatak odasında yanan mangalla karşılaştı.
    • 20.09.2022 - 23:58
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    Antalya'da yatak odasında mangal yakan kişi hayatını kaybetti

    Antalya'nın Alanya ilçesi Tosmur Mahallesi'nde akşam saatlerinde meydana gelen olayda, hem Fransa hem Türk vatandaşı olan yürüme engelli 46 yaşındaki Adem Yeğni’nin bulunduğu daireden duman kokusu alan komşuları ihbarda bulundu.

    İhbar üzerine verilen adrese polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kapıyı kırarak içeriye giren itfaiye ekipleri Yeğni’nin yatak odasından yoğun duman geldiğini fark etti.

    Hayatını kaybetti

    Odaya giren itfaiye ekipleri içeride yakılan mangalı balkona çıkartarak müdahale etti.

    Yatağında hareketiz halde duran ve sağlık ekiplerinin ilk müdahalede bulunduğu Yeğni’nin yaşamını yitirdiği öğrenildi.

    Antalya da yatak odasında mangal yakan kişi hayatını kaybetti #1

    Otopsi yapılacak

    Olay Yeri İnceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Yeğni’nin cansız bedeni otopsi yapılmak üzere belediye morguna kaldırıldı.

    İHA'nın haberine göre, ilk belirmelere göre karbonmonoksit zehirlenmesinden hayatını kaybettiği değerlendirilen Yeğni’nin kesin ölüm sebebi yapılacak otopsinin ardından kesinlik kazanacak. İntihar ihtimali üzerinde durulan olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

    Antalya da yatak odasında mangal yakan kişi hayatını kaybetti #2

    Antalya da yatak odasında mangal yakan kişi hayatını kaybetti #3

    Antalya da yatak odasında mangal yakan kişi hayatını kaybetti #4


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