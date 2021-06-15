Biri yavru olmak üzere 2 kediye çarpan araç sürücüleri, kedileri bırakıp kaçtı. Kadın polis memuru ise yaralı kediyi görüp, başında bekledi.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde 2 ayrı noktada, 2 yavru kediye araba çarptı.

Kedilerden birisi öğrenciler tarafından barınak görevlilerine teslim edilirken, yavru olan diğer kedi ise hayatını kaybetti.

YAVRU KEDİYİ BIRAKMADI

Caddede yürürken kaldırımda yaralı vaziyetteki yavru kediyi ve başında ağlayan bir kadını gören kadın polis, bu duruma duyarsız kalmadı.

Manavgat Belediyesi Hayvan Barınağı'nı arayan kadın polis, yaralı kedinin başından ayrılmadı.

Barınak görevlileri geldiğinde yavru kedinin yaşamını yitirdiği belirlendi.

Kadın polis, barınak görevlilerinin yavru kediyi gömmek üzere kafese koyup götürmelerinin ardından olay yerinden ayrıldı.

Antalya'da yavru kediye araba çarptı, kadın polis başından ayrılmadı VİDEO





"ARAÇ ÇARPIP KAÇMIŞ"

İkinci olay, Hasan Fehmi Boztepe Caddesi'nde yaşandı.

Hacı Sultan-Mehmet Kara İlköğretim Okulu'na gelen bir kız öğrenci, okulun önündeki üst geçit altında bir kedinin acı içerisinde kıvrandığını görünce kediyi kucağına alıp okula götürdü.

Araç tarafından çarpıldığı belirlenen kedi, güvenlik kulübesinde bir karton kutu içerisine konularak mama verilirken, barınak görevlilerine ve polise haber verildi.

Kediyi yerde yaralı vaziyette bulduğunu belirten öğrenci, “Sanırım bir araç çarpıp kaçmış. Yaralı olarak bırakmış. Ben buraya getirdim. Barınak görevlilerine haber verdik. Gelip götürmelerini bekliyoruz.” dedi.





'GEÇ KALDINIZ' TARTIŞMASI

Barınak görevlilerinin gelmesinin ardından kediyi getiren öğrenci ve güvenlik ile barınak görevlileri arasında geç gelme konusunda küçük çaplı tartışma yaşanırken, barınak görevlileri, sadece bir tek yaralı kediye değil, gelen ihbarların hepsine yetişmek için çaba harcadıklarını, gecikmenin bundan kaynaklandığını dile getirdi.

Manavgat Belediyesi Hayvan Barınağına getirilen kediye ilk etapta acılarını dindirmek için serum bağlanırken, yapılacak kontrollerin ardından ameliyata alınacağı bildirildi.



