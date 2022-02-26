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    Antalya'da yaya geçidinde kaza: Otomobil çocuğa çarptı

    Yaya geçidini kullanarak karşıya geçmek isteyen kız çocuğu otomobilin çarpmasıyla hastanelik oldu.
    • İHA
    • 26.02.2022 - 14:54
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    Antalya'da yaya geçidinde kaza: Otomobil çocuğa çarptı

    Antalya'nın Muratpaşa ilçesine bağlı Portakal Çiceği Caddesi üzerinde seyir halinde olan bir otomobil sürücüsü, yaya geçidinden yolun karşısına geçmek isteyen 9 yaşındaki kıza çarptı.

    Çarpmanın etkisiyle acı içinde yerde sürüklenmeye başlayan çocuk, kendini kaldırıma attı.

    AYAĞI KIRILDI

    Çocuğun yardımına ise çevrede bulunan vatandaşlar ve çarpan otomobil sürücüsü koştu. Kazada ayağı kırıldığı öğrenilen küçük kız sağlık görevlileri tarafından hastaneye kaldırıldı. Otomobil sürücüsünün de şok yaşadığı görüldü.

    KAZA ANI KAMERADA

    Öte yandan kaza anları ise güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde çocuğu gören bir aracın durduğu, diğerinin ise hızla gelip kazaya sebeep olduğu anlar yer aldı.

    Yaya geçidinden geçen küçük kıza araba çarptı

    Antalya da yaya geçidinde kaza: Otomobil çocuğa çarptı #1

    Antalya da yaya geçidinde kaza: Otomobil çocuğa çarptı #2

    Antalya da yaya geçidinde kaza: Otomobil çocuğa çarptı #3


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