Antalya'da yaya geçidinde otomobil çarptı: 1 ölü

Antalya'da saat 14.00 sıralarında, Kepez ilçesi Yeşilırmak Caddesi'nde yolun karşısına geçerken Cemil Çakmak ve Osman Çakmak, yaya geçidinde beklemeye başladı.
Kendilerine yakın olan taraftaki aracın yol verdiği ikili, yolun karşısına doğru yürümeye başladı.
Bu sırada diğer taraftan süratle gelen V.Ö.'nün (29) kullandığı 07 AIM 268 plakalı araç, yaya geçidinin bitimine az kala ikiliye çarptı.
Karşıya geçmek isteyen iki kişiye birden çarptı
Çarpmanın etkisiyle Cemil Çakmak yaya geçidinin üstüne düşerken, Osman Çakmak ise yaklaşık 20 metre ileri savruldu.
Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri, yaralı Cemil Çakmak'ı ilk müdahalenin ardından yakındaki özel hastaneye götürdü. Osman Çakmak ise sağlıkçıların müdahalesine rağmen olay yerinde hayatını kaybetti.
Kazanın yaşandığı yere gelen polis ekipleri sürücü V.Ö.'yü gözaltına aldı.
Biri hayatını kaybetti, diğeri yaralandı
Osman Çakmak'ın cenazesi, olay yerindeki incelemenin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu'nun morguna götürüldü.
Osman Çakmak'ın üzerindeki montun bir parçasının ise kendisine çarpan otomobilin sağ aynasında kaldığı görüldü.
Çarpma anı, çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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