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Antalya'da yaya geçidinde otomobil çarptı: 1 ölü

Antalya'da yaya geçidinde otomobil çarptı: 1 ölü Yaya geçidinden yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı Cemil Çakmak (58) yaralandı, yanındaki Osman Çakmak (65) ise hayatını kaybetti. Çarpmanın etkisiyle yaklaşık 20 metre ileri fırlayan Osman Çakmak'ın montunun bir parçası ise aracın aynasında kaldı.